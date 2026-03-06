Fuerte golpe a la Pandilla 18: capturan estructura en San Buenaventura

Respecto a las armas decomisadas, las autoridades informaron que se han ampliado las investigaciones en coordinación con la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para determinar si han sido utilizadas en otros hechos criminales, especialmente homicidios o atentados armados registrados en la capital. Sobre el decomiso del artefacto explosivo, las autoridades indicaron que este tipo de armamento refleja el incremento del poder de fuego de las organizaciones criminales, que buscan ejecutar atentados contra estructuras rivales, víctimas de extorsión o incluso contra funcionarios policiales durante operativos.