Un disparo apagó la vida de Matita, aficionada de la Ultra Fiel

La joven María Raquel López Mendoza, de 27 años, falleció luego de permanecer varios días hospitalizada tras resultar herida de bala en un ataque ocurrido en Comayagüela.
La víctima había sido ingresada al Hospital Escuela, en Tegucigalpa, donde luchó por su vida tras recibir varios impactos de bala en un hecho violento registrado días atrás.
El ataque ocurrió en las canchas de la colonia 21 de Febrero, en Comayagüela, cuando la joven se encontraba junto a otras personas.
De acuerdo con versiones de testigos, López Mendoza acababa de llegar a la zona tras asistir al clásico entre Marathón y Olimpia, cuando un vehículo se acercó y disparó a quemarropa contra el grupo.
En el atentado también resultó herido un acompañante que se encontraba con ella al momento del ataque. Se desconoce la identidad del joven.
Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Escuela, donde médicos intentaron salvarle la vida a la joven durante varios días.
Sin embargo, las autoridades confirmaron que María Raquel falleció el miércoles 4 de marzo, a causa de las heridas provocadas por el ataque armado.
Hasta el momento se desconoce el móvil del atentado y tampoco se ha establecido si el ataque estaba dirigido directamente contra la joven.
María López Mendoza era conocida entre sus allegados como Matita y era identificada como seguidora del club Olimpia e integrante de la barra Ultra Fiel, cuyos miembros se hicieron presentes el día de su sepelio.
A través de redes sociales, miembros de esa agrupación expresaron sus condolencias. “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de quien en vida fuera María Raquel López Mendoza, ‘Matita’. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, publicaron.