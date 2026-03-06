Pichichi Liga Española: sorpresivo goleador marcó y mete presión en la tabla

La jornada 27 de la Liga Española comenzó este viernes 6 de marzo y ya hay movimientos en la tabla de goleadores.
18. Gerard Moreno (Villarreal) – Gerard Moreno suma 8 goles en lo que va de LaLiga, siendo un referente constante para el Villarreal.
17. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) – El argentino ha logrado 8 goles en 26 partidos, aportando velocidad y precisión en la delantera del Atlético.
16. Giorgi Mikautadze (Villarreal) – Mikautadze ha anotado 8 goles en 21 encuentros con el Villarreal, demostrando efectividad en el frente de ataque.
14. Cucho Hernández (Betis) – El delantero colombiano ha sumado 8 goles en 21 partidos, siendo una pieza importante para el ataque del Betis.
14. Raphinha (Barcelona) – El atacante brasileño ha marcado 8 goles en 17 partidos con Barcelona, destacando por su capacidad de definir con eficacia.
13. Vinícius Júnior (R. Madrid) – El extremo brasileño ha conseguido 9 goles en 26 partidos con el Real Madrid, siendo un jugador decisivo en los ataques del equipo blanco.
12. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) – El noruego suma 9 goles en 25 partidos con el Atlético, aportando fuerza y definición dentro del área rival.
11. Manu Moleiro (Villarreal) – Moleiro ha anotado 9 goles en 25 partidos con el Villarreal, manteniéndose como un jugador importante en el frente ofensivo.
10. Vanat (Girona) – El atacante del Girona ha logrado 9 goles en 23 encuentros, contribuyendo de manera regular al ataque de su equipo.
9. Óscar De Frutos (Rayo Vallecano) – De Frutos ha marcado 10 goles en 24 partidos, mostrando constancia y olfato goleador en LaLiga.
8. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) – El capitán de la Real Sociedad suma 10 goles en 23 partidos, siendo una pieza clave en la ofensiva del conjunto vasco.
7. Borja Iglesias (Celta) – El delantero español ha anotado 11 goles en 24 partidos con Celta. Anotó en esta jornaa 27 ante el Real Madrid.
6. Robert Lewandowski (Barcelona) – El experimentado goleador polaco ha marcado 11 goles en 21 partidos con Barcelona, aportando su calidad y experiencia al ataque.
5. Ante Budimir (Osasuna) – El delantero croata suma 12 goles en 25 encuentros con Osasuna, destacando por su presencia constante en el área rival.
4. Ferran Torres (Barcelona) – Ferran ha anotado 12 goles en 24 partidos, manteniendo un promedio de 0.5 goles por partido con Barcelona.
3. Lamine Yamal (Barcelona) – La joven promesa del Barcelona ha logrado 13 goles en 22 partidos, mostrando su creciente importancia en el ataque culé.
2. Vedat Muriqi (Mallorca) – El atacante de Mallorca ha marcado 16 goles en 25 partidos, promediando 0.64 goles por encuentro y siendo clave para su equipo.
1. Kylian Mbappé (R. Madrid) – El delantero francés lidera la tabla de goleadores de LaLiga.