Real Madrid contacta a crack para ficharlo y traiciona a Vinicius: El brasileño no perdona

Real Madrid no pierde tiempo y debido a una temporada llena de muchas irregularidades, piensa en fichar a un crack que Vinicius no quiere.
El brasileño Vinicius es una de las máximas figuras del Real Madrid, pero su comportamiento está colmando la paciencia en el mismo seno merengue y el fichaje que planean realizar estará provocando el enfado del astro sudamericano.
Sin importar el enfado de Vinicius, prensa internacional, especialmente la de España, informan de que los merengues del Real Madrid van por el fichaje de uno de los jugadores que no quiere ver "Vini".
Y es que Real Madrid se ha fijado en un crack del Manchester City, lo que también provocaría muchos problemas para Pep Guardiola, DT del conjunto inglés.
El Real Madrid sigue moviendo fichas en el mercado de cara al futuro y uno de los nombres que aparece con fuerza es el de Rodri Hernández, volante español del Manchester City.
Según ha desvelado el periodista Matteo Moretto, el Manchester City ya es plenamente consciente de que Real Madrid tiene en su radar al mediocentro español como una de las grandes prioridades para reforzar su centro del campo.
Rodri se ha consolidado en las últimas temporadas como uno de los mediocentros más dominantes del fútbol mundial y su perfil encaja con precisión en la idea que maneja la dirección deportiva madridista para reforzar la medular en el medio y largo plazo.
En Real Madrid llevan tiempo analizando qué tipo de centrocampista necesita el equipo para sostener el equilibrio táctico del proyecto a largo plazo. En ese contexto, el nombre de Rodri aparece como uno de los candidatos ideales.
Rodri, formado en el Atlético de Madrid y Villarreal destaca por su inteligencia táctica, su capacidad para organizar el juego y su liderazgo en el campo. A ello se suma su experiencia en la élite y su habilidad para controlar el ritmo de los partidos, cualidades muy valoradas dentro de la planificación deportiva del Real Madrid.
La información indica que en Manchester City ya saben de que el Real Madrid está siguiendo al centrocampista. Sin embargo, por el momento no hay una negociación formal ni se ha iniciado un proceso de reclamación.
La posible operación también tiene un componente simbólico que añade aún más morbo al escenario. Rodri fue el ganador del Balón de Oro 2024, superando en la votación final a Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid.
Aquel 29 de octubre de 2024 estuvo marcado por la polémica tras filtrarse horas antes de la gala que el brasileño no sería el ganador del premio. La información provocó una enorme sorpresa en el entorno madridista y desembocó en la ausencia de Vinícius en el evento.
Desde entonces, el debate sobre aquel galardón ha seguido presente en el mundo del fútbol. Ahora, el destino podría ofrecer un giro inesperado: que el jugador que arrebató el Balón de Oro al brasileño termine defendiendo la camiseta del Real Madrid.
Prensa de España señala de que a Vinicius no le gusta la posibilidad de tener a Rodri como su compañero en Real Madrid ya que no olvida que por el español perdió la opción de quedarse con el Balón de Oro.
Cabe resaltar que Vinicius en diversas ocasiones ha sido vinculada a otros clubes ya que sigue sin renovar con Real Madrid, cuyo contrato expira en 2027.