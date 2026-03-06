¿Kylian Mbappé de noviazgo con Ester Expósito? Esto es lo que se sabe del supuesto romance

La vida privada de Kylian Mbappé vuelve a ser tema de conversación, luego de que reportes en Europa lo vincularan con una conocida actriz española.
En las últimas semanas, el nombre de Kylian Mbappé ha ocupado numerosas portadas en la prensa deportiva debido a la situación que atraviesa el delantero francés en el Real Madrid. El atacante vive un momento de incertidumbre tanto en lo deportivo como en lo personal.
A pesar de la preocupación actual, el delantero sigue siendo una de las figuras más importantes del conjunto merengue. De hecho, Mbappé se mantiene como el máximo goleador del equipo durante la temporada, consolidándose como la principal referencia ofensiva del club.
Sin embargo, el panorama se ha complicado recientemente. El futbolista francés se encuentra lesionado y presenta molestias en una de sus rodillas, una situación que ha encendido las alarmas dentro del club y entre los aficionados.
Durante los últimos días, diversos reportes han señalado que la lesión requiere especial atención. En el entorno del jugador existe preocupación por la evolución del problema físico y por las posibles consecuencias a largo plazo.
Medios de comunicación franceses han advertido que la lesión podría agravarse si el futbolista continúa siendo exigido al máximo nivel sin un tratamiento adecuado. Por esta razón, se analiza cuidadosamente cada paso en su recuperación.
Algunas informaciones procedentes de Francia apuntan incluso a que la mejor alternativa médica sería una intervención quirúrgica. No obstante, esa opción abriría un escenario complicado para el delantero.
La principal preocupación es que una operación podría dejar a Mbappé fuera de las canchas durante varios meses. Ese tiempo de recuperación pondría en serio riesgo su presencia en el próximo Mundial.
El torneo al que se refieren es la Copa Mundial de la FIFA 2026, una cita que ningún futbolista quiere perder. Por ello, el jugador y su entorno analizan cuidadosamente cuál será la decisión más conveniente.
Mientras tanto, el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano informó que el delantero regresará a Madrid el próximo domingo tras someterse a nuevas pruebas médicas en Francia.
Los resultados de esos exámenes serán clave para determinar el alcance real de la lesión y definir los próximos pasos en su tratamiento. El club y el cuerpo médico esperan tener un diagnóstico más claro en los próximos días.
Pese a la incertidumbre en el aspecto deportivo, no todo son noticias negativas para el delantero francés. En las últimas horas han surgido informaciones relacionadas con su vida sentimental.
Según el portal británico Topskills Sports, Mbappé habría iniciado un nuevo romance con la actriz española Ester Expósito, reconocida internacionalmente por su participación en la serie Élite.
El medio asegura que ambos fueron vistos juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y que incluso habrían sido captados recientemente besándose en un bar Pullman cercano a la Torre Eiffel, en París.
Además, las mismas informaciones señalan que la relación entre el delantero del Real Madrid y la actriz española llevaría ya varias semanas. El vínculo habría comenzado a fortalecerse después de que ambos se siguieran mutuamente en Instagram a inicios de este año.
Cabe recordar que la modelo Inés Rau fue anteriormente vinculada sentimentalmente con Mbappé.
Rau ganó notoriedad internacional tras convertirse en la primera Playmate abiertamente transgénero en 2017.
Como es habitual en el futbolista, los detalles de su vida privada siguen siendo escasos, ya que suele mantener ese aspecto lejos de los focos mediáticos.