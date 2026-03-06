Giovani Dos Santos ahora es millonario gracias a impensado trabajo: Esto pasó

Revuelo en México y el resto del mundo tras la reaparición del recordado futbolista mexicano Giovani Dos Santos
Gio Dos Santos ha llamado la atención fuera de las canchas después de convertirse en multimillonario gracias a sus inversiones, tras retirarse del futbol profesional en 2021.
El ex jugador de la Selección Mexicana y figura en clubes como el FC Barcelona y el Tottenham Hotspur concluyó su etapa en el fútbol profesional en 2021, finalizando su última temporada en el Club América sin anuncios ni declaraciones formales.
A diferencia de la constante exposición que tuvo en su juventud, cuando fue considerado una de las mayores promesas del fútbol mexicano, Dos Santos optó por retirarse de la vida pública, alejándose tanto de los medios como de las redes sociales.
Giovani llegó a ser considerado uno de los mejores prospectos a nivel mundial con su formación por la Masia en el FC Barcelona y formar parte de aquella Selección Mexicana Sub-17 que se proclamó campeona del mundo en el 2005.
El ex jugador de Club América y de la Selección de México tomó una decisión financiera clave al invertir en el sector petrolero, lo que le ha generado importantes ganancias.
No obstante, su trayectoria comenzó a ir en picada, pasó por múltiples equipos de España, Inglaterra, hasta la MLS y su punto final en México. Su palmarés a nivel de clubes no destacó en lo absoluto, su cosecha de triunfos vino principalmente con el ‘Tricolor’ en reconocimientos como el Oro Olímpico en 2012, además de múltiples títulos de Copa Oro. Una vez que se alejó de las canchas, sus nuevos proyectos como hombre de negocios le han dejado un gran éxito en términos de economía.
El discreto retiro de Gio Dos Santos fortaleció la percepción de una salida reservada del deporte. Mientras muchos suponían que se mantenía únicamente gracias a los ingresos generados durante su carrera profesional, en realidad estaba desarrollando un nuevo perfil como empresario.
Acorde con Claro Sports, dos Santos ingresó al mundo empresarial con una inversión en la empresa Procura México, que está vinculada con la petroquímica de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Lejos de la atención mediática que acompañó buena parte de su carrera deportiva, Giovani Dos Santos ha logrado consolidar una fortuna considerable con sus inversiones en el sector petrolero mexicano, donde según reportes, se calcula que sus ingresos podrían alcanzar los 500 mil dolares anuales.
Este movimiento le permitió ingresar a un sector donde pocos deportistas deciden incursionar y donde históricamente predominan grandes capitales nacionales e internacionales.
De acuerdo con estimaciones recientes, sus ganancias han alcanzado hasta 20 millones de dolares en solo dos años, considerando tanto los rendimientos anuales como negocios paralelos.
Dentro de esta diversificación, destaca también se reporta que tendría una agencia de compra y venta de autos de lujo en México.
El traslado de Dos Santos del futbol al entorno corporativo atrajo la atención de la prensa internacional. El mismo diario británico The Sun publicó un artículo con el título: “Fracaso del Tottenham se convierte en un magnate petrolero en un importante cambio de carrera después de retirarse del fútbol”.
Luego de alejarse del fútbol profesional, Giovani Dos Santos ha logrado posicionarse como empresario en la industria petrolera mexicana. En sus ratos libres también juega al padel.
La magnitud de su éxito empresarial, reflejado en miles de dolares anuales por su actividad en la empresa petroquímica mexicana y hasta millones obtenidos en dos años, lo ubica entre los casos destacados de transformación tras el retiro de un atleta de alto perfil en México.