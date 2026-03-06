Giovani Dos Santos ahora es millonario gracias a impensado trabajo: Esto pasó

No obstante, su trayectoria comenzó a ir en picada, pasó por múltiples equipos de España, Inglaterra, hasta la MLS y su punto final en México. Su palmarés a nivel de clubes no destacó en lo absoluto, su cosecha de triunfos vino principalmente con el ‘Tricolor’ en reconocimientos como el Oro Olímpico en 2012, además de múltiples títulos de Copa Oro. Una vez que se alejó de las canchas, sus nuevos proyectos como hombre de negocios le han dejado un gran éxito en términos de economía.