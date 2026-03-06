San Pedro Sula crece para arriba...¿Pagarías 1 millón de dólares por vivir en una de las nuevas torres?​

Liliam Mejía, asesora inmobiliaria de Icon y experta en el ramo, considera que este nuevo modelo permite a los residentes vivir, trabajar y consumir dentro de una misma zona. Esa es la principal razón por la que se multiplican los edificios corporativos con áreas comerciales, así como complejos de bodegas cercanos a residenciales que incorporan plazas comerciales. Pero estar en las alturas tiene su precio. Foto ilustrativa de una torre en construcción.