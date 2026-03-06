San Pedro Sula crece para arriba...¿Pagarías 1 millón de dólares por vivir en una de las nuevas torres?​

San Pedro Sula se mantiene como una de las ciudades más atractivas de Honduras para la inversión inmobiliaria. Sin embargo, uno de los principales desafíos para inversionistas y desarrolladores es el alto costo de la tierra, un factor que ha transformado la forma en que se construye y se planifica la ciudad. Foto ilustrativa de una torre en construcción.
Liliam Mejía, asesora inmobiliaria de Icon y experta en el ramo, considera que este nuevo modelo permite a los residentes vivir, trabajar y consumir dentro de una misma zona. Esa es la principal razón por la que se multiplican los edificios corporativos con áreas comerciales, así como complejos de bodegas cercanos a residenciales que incorporan plazas comerciales. Pero estar en las alturas tiene su precio.
Actualmente, solo en San Pedro Sula se contabilizan más de 20 torres en proceso de construcción o en fase de desarrollo. Más de la mitad de estos proyectos corresponden al segmento residencial, mientras que también existe un número importante de torres de uso mixto, que integran espacios residenciales, comerciales y corporativos, asegura Mejía.
En el segmento residencial, el precio promedio de venta oscila entre US$3,000 y US$3,800 por metro cuadrado (≈ L74,100 y L93,860 por metro cuadrado), variando según factores como la ubicación dentro del edificio, el nivel en el que se ubica la unidad y las vistas. La mayoría de estos desarrollos contempla edificaciones de más de 20 niveles, reflejando una clara tendencia hacia la verticalización de la ciudad.
Las zonas donde se concentra la mayor actividad de desarrollo incluyen Río de Piedras, Colonia Trejo, Rancho El Coco, el bulevar Mackay y el corredor que se extiende hacia Jaraguá, zonas que se han consolidado como polos clave de crecimiento urbano y desarrollo inmobiliario de alto nivel.
En el segmento comercial corporativo, el valor promedio de venta se sitúa entre US$2,700 y US$3,300 (≈L66,690 y ≈ L81,510) por metro cuadrado, dependiendo de la ubicación, el diseño del proyecto y los servicios corporativos que ofrece cada desarrollo.
Actualmente también destacan varios proyectos de uso mixto ubicados en sectores estratégicos como Colonia Trejo, Río de Piedras, colonia Universidad, el bulevar Próceres, el bulevar del Este y el bulevar del Sur, lo que evidencia una evolución del mercado hacia desarrollos integrales que combinan vivienda, comercio y oficinas en un mismo entorno.
En este segmento comercial corporativo encontramos edificios de cinco, siete, doce o más niveles. A grosso modo, hay apartamentos en algunas torres que son de lujo, y los precios van entre 450,000 dólares (≈L11,115,000) y los más premium, hasta de un millón de dólares (≈ L26 millones). Los precios pueden variar, por el tamaño de los apartamentos, así como de su ubicación.
La seguridad privada, el confort y los servicios integrales se han convertido en los principales factores determinantes para los compradores. Es la seguridad el elemento que pesa cada vez más en la decisión de inversión, incluso por encima de otras características de la propiedad.
Al mismo tiempo, también se observa un cambio en el tipo de vivienda que se está desarrollando. Las casas amplias, con numerosos dormitorios y grandes patios, son cada vez menos frecuentes dentro del mercado urbano. El verdadero "boom" no es únicamente la construcción; es una reconfiguración del modelo habitacional en la ciudad.
En su lugar, los desarrolladores apuestan por espacios más compactos y funcionales que optimicen el uso del terreno. Este enfoque busca mantener precios que resulten financieramente viables tanto para el comprador final como para el inversionista.