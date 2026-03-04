  1. Inicio
¿Es real la condena contra el apóstol Santiago Zúniga en El Salvador? Esto se sabe del caso

En las últimas horas, en redes sociales, se asegura que el polémico predicador hondureño recibió una sentencia de ocho años en El Salvador. Esto se sabe sobre la supuesta condena

En las últimas horas ha circulado en redes sociales que el apóstol Santiago Zúniga fue condenado a ocho años de prisión en El Salvador, generando diversas reacciones entre sus seguidores. Esto se sabe sobre la supuesta condena
Zúniga, de 59 años de edad, fue capturado el 4 de febrero en la frontera El Amatillo durante un control migratorio realizado por autoridades salvadoreñas.
En el operativo también fue detenida Lidia Saharay Maldonado Matute, de 37 años de edad, quien viajaba con él en el mismo vehículo.
De acuerdo con el reporte policial, ambos transportaban a un menor de edad en la cajuela del automóvil al momento de la inspección.
Las autoridades señalaron que el adolescente no contaba con autorización legal de sus padres para salir de Honduras, situación que derivó en la intervención inmediata.
Tras la captura, el caso fue presentado ante un tribunal competente, que ordenó que los imputados continuaran el proceso bajo detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
El supuesto delito que se investiga está relacionado con el transporte ilegal de personas para evadir controles migratorios.
Según el Código Penal de El Salvador, este delito puede ser sancionado con penas de entre cuatro y ocho años de prisión en caso de que se demuestre la culpabilidad.
No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial de una sentencia firme contra Santiago Zúniga, ya que el proceso continúa en desarrollo en tribunales salvadoreños.
Las autoridades de ese país han decretado reserva total sobre el expediente debido a la participación de un menor de edad, lo que limita la divulgación de detalles.
Esta medida busca proteger la identidad del adolescente involucrado y mantener la confidencialidad de las audiencias.
Por ello, cualquier información que afirme que ya fue dictada una condena debe ser confirmada por fuentes judiciales oficiales.
