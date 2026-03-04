Despiden a técnico antes del Mundial 2026: buscan a Xavi y esta es su respuesta

Según detalla el medio francés, la salida estaba prevista desde hacía varias semanas: "El técnico firmó la rescisión de su contrato con la Federación Marroquí de Fútbol hace unos días. Poco después de la conclusión de la Copa Africana de Naciones , decidió no continuar, a pesar de la perspectiva de competir en otro Mundial", expusieron.