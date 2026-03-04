Despiden a técnico antes del Mundial 2026: buscan a Xavi y esta es su respuesta

Bombazo. Selección despide sorpresivamente a su técnico a pocos meses del Mundial: Xavi suena como sustituto y revelan su respuesta.
Uno de los equipos sensación en los últimos años ha sido el de Walid Regragui, que condujo en lo más alto a la Selección de Marruecos.
Semifinalista en el Mundial de Qatar 2022, finalista en la reciente Copa de África y también clasificado a la justa de este 2026, el estratega apuntaba a nueva competición en busca de dar nuevamente la sorpresa.
En los últimos días surgió la noticia de que Walid Regragui había sido separado de su cargo como entrenador, pero la Federación de dicho país lo desmintió.
Sin embargo, en las últimas horas, L'Equipé informó que la Federación ya se despidió de su estratega y tiene a su sustituto a pocos meses para el inicio del Mundial 2026.
El miércoles, la FRMF ya había negado informaciones sobre una separación con Regragui, cuyo puesto genera controversia en redes sociales y en medios nacionales e internacionales tras el fracaso en la última Copa Africana de Naciones (CAN), jugada en Marruecos y que perdió en la final.
"El entrenador marroquí Walid Regragui y la federación local han finalizado oficialmente su colaboración. Todo está ya decidido. Se espera que Mohamed Ouahbi tome el relevo, con João Sacramento y Youssouf Hadji como asistentes", informan desde el medio francés.
Según detalla el medio francés, la salida estaba prevista desde hacía varias semanas: "El técnico firmó la rescisión de su contrato con la Federación Marroquí de Fútbol hace unos días. Poco después de la conclusión de la Copa Africana de Naciones , decidió no continuar, a pesar de la perspectiva de competir en otro Mundial", expusieron.
Bajo el mando de Regragui, ha sido el ciclo más exitoso en la historia de la Selección de Marruecos.
Fuentes citadas por L’Equipé revelan que un “agotamiento mental” acumulado tras años de máxima presión habría sido uno de los motivos y agregado las diferencias con la Federación de Marruecos.
Regragui asumió el cargo en agosto de 2022 y llevó a los "Atlas Lions" a hitos históricos: semifinales del Mundial 2022 (primera vez para un equipo africano) y un salto del puesto 23 al 8 de la FIFA y liderazgo continental.
Pese a ello, la CAN desató críticas por sus tácticas en la final -que perdió ante Senegal-, convocatorias cuestionadas y dudas sobre su capacidad para repetir el éxito de Catar en el Mundial 2026.
Según medios locales, la FRMF tiene alternativas como el español Xavi Hernández (exjugador del Barcelona), y los marroquíes Mohammed Ouahbi (antiguo entrenador de la selección juvenil marroquí) y Tarek Sektioui (actual jefe del equipo técnico de la selección marroquí sub-23), estos últimos apuntan en la sucesión del banquillo.
Según informó Cadena SER, Xavi Hernández habría dado la negativa a dirigirlo, esto debido a la elección de su cuerpo técnico.
El exentrenador del Barcelona pretende llevar a su equipo de confianza a su nuevo proyecto, sin embargo, no comparten idea desde la federación, ya que quieren que el cuerpo esté integrado por marroquíes.
Marruecos es parte del Grupo C del Mundial 2026 junto a Brasil, Escocia y Haití.
Los marroquíes alcanzaron las semifinales en la justa anterior, por lo que pretenden dar la pelea en esta edición. Debutan el 13 de junio con Brasil en el MetLife Stadium.