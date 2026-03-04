  1. Inicio
Logo de estrella y número 7: así ocultaron millonario cargamento de droga en vehículo

Tras desmantelar los compartimentos falsos, los agentes contabilizaron un total de 170 kilos de cocaína. El conductor del vehículo, identificado como Jonatan Álvarez, fue detenido

En una operación de impacto ejecutada por la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos en la zona fronteriza con Nicaragua, se logró la captura de un hombre que transportaba un fuerte cargamento de droga valorado en más de 50 millones de lempiras.
La detención se llevó a cabo en calles alternas del municipio de El Triunfo, Choluteca, cuando agentes policiales interceptaron un vehículo tipo pick-up que levantó sospechas durante un patrullaje de rutina en el sector.
Al momento de requerir el automotor, un Toyota Xtra Cab V6, color blanco, con placa JAS 0219, los uniformados procedieron a realizar una inspección minuciosa.
Las autoridades detectaron que el vehículo había sido modificado con compartimentos falsos, estos ubicados bajo la paila del automotor, en el interior de la llanta de repuesto y dentro del tanque de combustible.
Tras desmantelar los compartimentos falsos, los agentes contabilizaron un total de 170 kilos de supuesta cocaína. El cargamento estaba distribuido de la siguiente manera: 108 kilos bajo la paila, 20 kilos en el neumático de repuesto y 42 kilos sumergidos en el tanque de combustible.
El conductor fue identificado como Jonatan Josué Álvarez Almendarez (31), originario y residente de Santa Ana de Yusguare, de oficio bachiller técnico en mecánica automotriz.
Álvarez Almendarez fue remitido de inmediato a las autoridades competentes para enfrentar cargos por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.
Las investigaciones continúan para determinar el origen y el destino final del millonario cargamento, sostienen las autoridades policiales.
