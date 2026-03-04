  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Kapo, el artista urbano que se volvió viral con “Ohnana” y “UWAIE”

Kapo, artista colombiano de 26 años, triunfa en la música urbana con “Ohnana” y “UWAIE”, y se presentará en La Party de Verano este 21 de marzo en Tegucigalpa

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 12:02 -
  • Redacción web
Kapo, el artista urbano que se volvió viral con “Ohnana” y “UWAIE”
1 de 10

Juan David Loaiza Sepúlveda, mejor conocido como Kapo, es el artista urbano colombiano que ha conquistado audiencias internacionales gracias a su estilo fresco y ritmos pegajosos. Nacido en El Cabuyal, Valle del Cauca, desde niño mostraba su talento cantando en tiendas y parqueaderos de camioneros a cambio de monedas.

 Instagram Kapo
Kapo, el artista urbano que se volvió viral con “Ohnana” y “UWAIE”
2 de 10

A los 16 años, Kapo tomó la decisión de vender su motocicleta para mudarse a Bogotá, donde grabó su primer video musical y comenzó a construir su carrera en la música urbana. Desde entonces, su ascenso ha sido constante.

 Instagram Kapo
Kapo, el artista urbano que se volvió viral con “Ohnana” y “UWAIE”
3 de 10

Adoptando el nombre artístico Kapo, se enfocó en el reguetón y los ritmos urbanos, fusionando géneros como afrobeat y música urbana contemporánea, lo que le ha permitido conectar con audiencias jóvenes de manera auténtica.

 Instagram Kapo
Kapo, el artista urbano que se volvió viral con “Ohnana” y “UWAIE”
4 de 10

Su tema “Ohnana” fue el que lo catapultó a la fama, acumulando millones de reproducciones y llamando la atención de artistas consolidados como Farruko, Nicky Jam, Maluma y Ryan Castro, quienes han elogiado su estilo único.

 Instagram Kapo
Kapo, el artista urbano que se volvió viral con “Ohnana” y “UWAIE”
5 de 10

Su tema “Ohnana” fue el que lo catapultó a la fama, acumulando millones de reproducciones y llamando la atención de artistas consolidados como Farruko, Nicky Jam, Maluma y Ryan Castro, quienes han elogiado su estilo único.

 Instagram Kapo
Kapo, el artista urbano que se volvió viral con “Ohnana” y “UWAIE”
6 de 10

El éxito de Kapo se debe a su capacidad para mezclar ritmos urbanos con letras cercanas a la vida cotidiana, creando canciones que se viralizan rápidamente en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, donde su comunidad de seguidores crece de forma exponencial

 Instagram Kapo
Kapo, el artista urbano que se volvió viral con “Ohnana” y “UWAIE”
7 de 10

Su autenticidad, frescura y narrativa han hecho que se destaque como una de las voces que están redefiniendo el reguetón y la música urbana en Latinoamérica, marcando tendencia dentro del género.

 Instagram Kapo
Kapo, el artista urbano que se volvió viral con “Ohnana” y “UWAIE”
8 de 10

Actualmente, Kapo ha comenzado a participar en festivales y giras internacionales. Su presentación en el Party del Verano en Honduras el próximo 21 de marzo confirma que su carrera sigue en expansión y que su música atraviesa fronteras.

Instagram Kapo
Kapo, el artista urbano que se volvió viral con “Ohnana” y “UWAIE”
9 de 10

El show será en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa, en Tegucigalpa. El espectáculo promete tres horas de perreo y una experiencia en 3D, un formato que ha generado expectativa entre sus seguidores. Entradas a la venta por eticket.hn gradería, últimos boletos disponibles.

 Instagram Kapo
Kapo, el artista urbano que se volvió viral con “Ohnana” y “UWAIE”
10 de 10

El artista ha mostrado interés en colaborar con figuras consagradas del género, consolidando un estilo propio que combina tradición urbana y sonidos modernos, manteniendo siempre la cercanía con sus seguidores. Su trayectoria demuestra que la perseverancia y el talento pueden transformar a un joven que cantaba en parqueaderos en un referente emergente de la música urbana latinoamericana.

 Instagram Kapo
Cargar más fotos