Kapo, el artista urbano que se volvió viral con “Ohnana” y “UWAIE”

El artista ha mostrado interés en colaborar con figuras consagradas del género, consolidando un estilo propio que combina tradición urbana y sonidos modernos, manteniendo siempre la cercanía con sus seguidores. Su trayectoria demuestra que la perseverancia y el talento pueden transformar a un joven que cantaba en parqueaderos en un referente emergente de la música urbana latinoamericana.