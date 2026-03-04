Jorge Salinas sufre accidente; preocupa su estado de salud

Jorge Salinas sufrió un accidente que le provocó diversas lesiones, ¿qué le pasó al actor y cuál es su estado de salud? Te contamos todos los detalles.
Luego de compartir con la prensa que fue víctima de un secuestro, Jorge Salinas sufrió un accidente al caerse de la bicicleta, hecho que le dejó diversas lesiones.
La información se dio a conocer recientemente y generó preocupación entre sus seguidores, luego de que trascendiera que el actor presentó golpes tras la caída.
De acuerdo con lo reportado, el percance ocurrió hace algunas semanas, y las lesiones fueron consecuencia directa del impacto.
Jorge Salinas reapareció con un cabestrillo y generó sorpresa entre todos sus seguidores. El actor fue abordado por las cámaras de Sale el sol, donde explicó qué ocurrió tras el accidente que sufrió mientras andaba en bicicleta.
El actor detalló las lesiones que le dejó la caída: “Una fractura de radio, en la bicicleta, muchas veces los mismos ciclistas no tienen civismo; ya sabemos que es raro que el automovilista no lo tenga; el ciclista normalmente no lo tiene. Ya tiene dos semanas y cacho”.
Jorge Salinas también reveló que la lesión no fue la única consecuencia del percance. “También tengo luxación en la muñeca y es molesto, pero ahí voy, todo pasa por algo, era para que me bajara de la bici un rato, y lo estaba disfrutando mucho”, comentó ante las cámaras del programa.
Salinas explicó que el proceso de recuperación lleva poco más de dos semanas y que, aunque la molestia persiste, continúa con sus actividades mientras atiende las indicaciones médicas. Su aparición con el cabestrillo marcó su regreso público tras el accidente.