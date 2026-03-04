BTS anuncia lista de canciones y trailer de su álbum ARIRANG

BTS confirmó su esperado regreso con el proyecto ARIRANG, que incluirá un nuevo álbum de estudio, un concierto en vivo y un documental exclusivo. La noticia fue publicada por BIGHIT MUSIC y rápidamente se convirtió en tendencia global entre los fanáticos, conocidos como ARMY.
El tráiler oficial de ARIRANG se estrenará este 4 de marzo de 2026, exclusivamente en Netflix, marcando el inicio de la promoción de su quinto álbum de estudio. Este adelanto promete revelar la visión creativa del septeto y adelantar algunas de las 14 canciones que conforman el disco.
El álbum ARIRANG se lanzará oficialmente el 20 de marzo de 2026, simbolizando las raíces del grupo y los sentimientos que sus miembros —RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook— experimentaron durante el último año. Este proyecto refleja 12 años de trayectoria desde su debut en junio de 2013.
El tracklist o lista de canciones del disco fue publicada el 3 de marzo. Entre las 14 canciones, destacan los temas “Body to Body”, “Hooligan”, “Aliens”, “FYA”, “2.0” y el sencillo principal “SWIM”.
Este último, liderado por RM en la letra, se centra en la determinación de avanzar a pesar de las turbulentas olas de la vida, abrazando el propio ritmo como expresión de amor por la vida.
Otros títulos incluidos son “No. 29”, “Merry Go Round”, “NORMAL”, “Like Animals”, “they don’t know ’bout us”, “One More Night”, “Please” y el himno final “Into the Sun”.
Cada miembro contribuyó activamente en la dirección creativa y composición de las canciones, imprimiendo emociones personales en cada tema.
El álbum se produjo con colaboraciones internacionales, incluyendo a Mike WiLL Made-It, Flume, El Guincho, JPEGMAFIA, Diplo y Ryan Tedder de One Republic. Tedder destacó su admiración por BTS durante un concierto en Seúl, calificando su talento como una de las experiencias más increíbles de su carrera.
Diplo compartió ayer en su cuenta de Instagram, con motivo del lanzamiento de la lista de canciones de ARIRANG, fotos y un con los integrantes de BTS, ya que trabajó en cinco canciones del disco: "ARMY, por favor, sé amable... Hice 5 de estos".
El regreso de BTS también incluirá el concierto ARIRANG Comeback Live el 21 de marzo de 2026, transmitido en vivo desde la Plaza Gwanghwamun en Seúl a través de Netflix, ofreciendo una experiencia global para millones de fans.
Tras este regreso, BTS comenzará su gira mundial BTS WORLD TOUR: ARIRANG el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, con 82 conciertos en 34 ciudades, estableciendo un nuevo récord para un artista de K-pop. Los conciertos de Goyang y Tokio también se proyectarán en cines el 11 y 18 de abril, respectivamente.