Amanda Miguel rechaza colaborar con Ángela Aguilar: “No me llama la atención su voz"

Amanda Miguel es una de las cantantes más icónicas de la industria y posee una extensa trayectoria con la que se ha enfocado en la balada y el pop; sin embargo, gracias a su talento, no descarta la posibilidad de incursionar en otros géneros colaborando con nuevos artistas.
Aunque entre ellos rechazó la idea de compartir micrófono con Ángela Aguilar, quien permanece en medio de una fuerte polémica por su relación con Christian Nodal.
La intérprete de "Castillos" se ha visto involucrada en diversos escándalos relacionados con la llamada 'Princesa del regional mexicano', como ocurrió con un video que se difundió en redes sociales en el que supuestamente se observa el instante en el que Aguilar intentaría subir al escenario con Miguel y ella la rechaza.
Aunque más tarde este fue desmentido, en esta ocasión la artista dejó claro que no contempla una colaboración.
Amanda Miguel prepara un proyecto musical en el que contempla la participación de nuevo talento femenino, como Belinda y Karol G de quienes destacó su talento.
Aunque no ocurrió lo mismo con Ángela Aguilar, con quien de manera contundente descartó la posibilidad de compartir escenario o micrófono juntas.
“No hay mucho, tampoco así que digas ‘cómo abundan las voces y los artistas’. Hay otros, como Belinda, que canta mi canción en el tono original (...) Yo he estudiado música; a mí nadie me va a engañar. Hay talento, por ejemplo, Karol G, me encanta lo que escribe, su música, es el mensaje... También observo el mensaje de los artistas, no importa la voz que tenga, me gusta su integridad, lo que ella transmite”, dijo Amanda Miguel en entrevista para el programa “De primera mano”.
Amanda Miguel también fue cuestionada sobre Ángela Aguilar: “No me llama la atención su voz”, dijo.
Amanda Miguel no solo resaltó el talento de Belinda y Karol G llenándolas de halagos; lo mismo ocurrió con Cazzu. Durante una conferencia de prensa en febrero pasado por su gira “El me mintió World Tour”, la cantante argentina resaltó la belleza y poder vocal de la trapera, expresando su deseo de trabajar juntas.
“Me gusta mucho Cazzu. Me gusta mucho como mujer porque es un portento de mujer. Es hermosa, tiene un cuerpazo, su pelo y todo... es muy atractiva. Me gustaría hacer algo con ella, a lo mejor algún día”, dijo Amanda Miguel.