Amanda Miguel rechaza colaborar con Ángela Aguilar: “No me llama la atención su voz"

“No hay mucho, tampoco así que digas ‘cómo abundan las voces y los artistas’. Hay otros, como Belinda, que canta mi canción en el tono original (...) Yo he estudiado música; a mí nadie me va a engañar. Hay talento, por ejemplo, Karol G, me encanta lo que escribe, su música, es el mensaje... También observo el mensaje de los artistas, no importa la voz que tenga, me gusta su integridad, lo que ella transmite”, dijo Amanda Miguel en entrevista para el programa “De primera mano”.