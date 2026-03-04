¿Quién es Ramiro Muñoz, el general de mano dura que dirigirá la DLCN?

¿Quién es Ramiro Muñoz? Ramiro Muñoz cuenta con una amplia carrera en las Fuerzas Armadas de Honduras. Ingresó a la institución castrense en 1989 como cadete y, a lo largo de más de 30 años de servicio, ocupó diferentes cargos de responsabilidad, incluyendo roles en unidades de infantería, operaciones especiales y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).