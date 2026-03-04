¿Quién es Ramiro Muñoz, el general de mano dura que dirigirá la DLCN?

El fiscal general del Ministerio Público, Johel Antonio Zelaya, juramentó este miércoles al general en condición de retiro Ramiro Fernando Muñoz Bonilla como nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
Tras su nombramiento, el ahora titular de la DLCN aseguró que su gestión se enfocará en proteger al país del flagelo del narcotráfico, el cual, según afirmó, amenaza la seguridad nacional y regional.
“Agradezco la confianza del fiscal general por considerarme para este cargo y yo creo que aquí necesitamos muchas acciones. No diré que haré, ustedes mirarán qué pasará en los próximos días”, expresó Muñoz.
¿Quién es Ramiro Muñoz? Ramiro Muñoz cuenta con una amplia carrera en las Fuerzas Armadas de Honduras. Ingresó a la institución castrense en 1989 como cadete y, a lo largo de más de 30 años de servicio, ocupó diferentes cargos de responsabilidad, incluyendo roles en unidades de infantería, operaciones especiales y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Fungió como comandante de la PMOP, una rama militar de las Fuerzas Armadas enfocada en apoyo a la seguridad pública y combate al crimen organizado.
En 2023, durante el Gobierno de Xiomara Castro, fue designado director de la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), cargo que ejerció hasta mediados de 2025, liderando operativos y cambios en el sistema de centros penales de Honduras.
En diciembre de 2024 ascendió del grado de coronel de infantería a General de Brigada.
En septiembre de 2025, tras ser separado de sus cargos en la PMOP y el INP, se confirmó que solicitó su baja de las Fuerzas Armadas.
Posteriormente, salió de Honduras y se exilió en Estados Unidos, tras negarse a un traslado diplomático a Nicaragua y por temor a represalias.
A partir de este 4 de marzo de 2026, Muñoz Bonilla asume la DLCN, importante unidad del Ministerio Público encargada de investigar y combatir las redes de narcotráfico en Honduras.