Siete días de fuego: 80 hectáreas de bosque fueron arrasadas en el sur de Lempira

Durante siete días, las llamas avanzaron sin tregua sobre el caserío El Volcán y la aldea de San Jerónimo, en Piraera, Lempira. El incendio, el primero de gran magnitud en zona de sembrada con robles y pinos, en lo que va del año, obligó a la intervención del 17 Batallón de Infantería para lograr su sofocación.