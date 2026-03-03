Siete días de fuego: 80 hectáreas de bosque fueron arrasadas en el sur de Lempira

Durante siete días, las llamas avanzaron sin tregua sobre el caserío El Volcán y la aldea de San Jerónimo, en Piraera, Lempira. El incendio, el primero de gran magnitud en zona de sembrada con robles y pinos, en lo que va del año, obligó a la intervención del 17 Batallón de Infantería para lograr su sofocación.
Deydin Mendoza, alcalde de Piraera, confirmó que el siniestro fue finalmente sofocado gracias al apoyo del 17 Batallón de Infantería, cuyos elementos especializados se sumaron a las cuadrillas locales para contener el avance del fuego.
“Gracias a Dios ya lo controlamos”, expresó el jefe edilicio, quien detalló que el incendio afectó aproximadamente 60 hectáreas de pino y 20 de zacatera. Aunque no se reportan víctimas humanas, sí hubo daños a la flora y fauna del sector; además, una vivienda resultó afectada.
Mendoza explicó que este es el primer incendio de gran magnitud que impacta zonas de roble en lo que va del año, en un municipio caracterizado por sus condiciones secas. “Aquí no llueve desde noviembre”, señaló, y advirtió que el verano apenas comienza y que el riesgo sigue latente.
En lo que va de la temporada ya se han registrado dos incendios en el municipio, lo que mantiene activas las cuadrillas de vigilancia para evitar nuevos focos, especialmente en áreas donde algunos pobladores realizan prácticas agrícolas sin la debida capacitación.
El alcalde Mendoza, quien rogó por ayuda ante el avance de las llamas, insistió en que muchas veces el fuego se origina por quemas destinadas a la agricultura o a la limpieza de potreros, prácticas que, sin control técnico, terminan expandiéndose hacia zonas boscosas.
El incendio ocurre en un momento clave: cada 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La fecha busca generar conciencia sobre el valor de la flora y la fauna silvestres, así como sobre la necesidad de proteger los ecosistemas frente a amenazas como los incendios forestales, el cambio climático y la degradación ambiental. Los militares han sofocado incendios de maleaza, principalmente, en el sur del país.