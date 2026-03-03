  1. Inicio
Caen dos jovencitos por rapto de niño en Gracias por el que exigían 5 mil dólares de rescate

El niño fue llevado en contra de su voluntad cuando se dirigía para la escuela en la comunidad de La Misión, Gracias, Lempira

Un niño de apenas siete años fue liberado apenas horas después de ser raptado, supuestamente por dos jovencitos en Gracias, Lempira.
A eso de las 7:30 se viralizó en las redes sociales esta fotografía del menos Axel, quien no llegó a su escuela la mañana de este martes 3 de marzo.
El pequeño, que cursa el segundo grado, había desaparecido en la colonia La Misión.
El menor fue rescatada por la Policía Nacional e inmediatamente llevado a la UDEP 13 Lempira.
La tía del menor llegó hasta la UDEP 13 y estaba emocionada por la pronta respuesta de la Policía Nacional.
Cristian Nolasco, jefe de la policía en Lempira, estuvo a cargo de la operación que dio con el rescate del pequeño Axel.
Instante en que Cristian Nolasco traslada a una patrulla al pequeño.
Dos jóvenes fueron detenidos y puesto a las orden del Ministerio Público.
Se supo que por el rapo le pequeño, exigían 5 mil dólares.
A los detenidos les decomisaron una motocicleta que es con la que habrían raptado al pequeño.
