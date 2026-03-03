Caen dos jovencitos por rapto de niño en Gracias por el que exigían 5 mil dólares de rescate

Un niño de apenas siete años fue liberado apenas horas después de ser raptado, supuestamente por dos jovencitos en Gracias, Lempira.
A eso de las 7:30 se viralizó en las redes sociales esta fotografía del menos Axel, quien no llegó a su escuela la mañana de este martes 3 de marzo.
El pequeño, que cursa el segundo grado, había desaparecido en la colonia La Misión.
El menor fue rescatada por la Policía Nacional e inmediatamente llevado a la UDEP 13 Lempira.
La tía del menor llegó hasta la UDEP 13 y estaba emocionada por la pronta respuesta de la Policía Nacional.
Cristian Nolasco, jefe de la policía en Lempira, estuvo a cargo de la operación que dio con el rescate del pequeño Axel.
Instante en que Cristian Nolasco traslada a una patrulla al pequeño.
Dos jóvenes fueron detenidos y puesto a las orden del Ministerio Público.
Se supo que por el rapo le pequeño, exigían 5 mil dólares.
A los detenidos les decomisaron una motocicleta que es con la que habrían raptado al pequeño.