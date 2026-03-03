Crispin Glover de Volver al futuro es demandado por presunto cautiverio

Una exmodelo presentó una demanda contra el actor de ‘Volver al futuro’ Crispin Glover, en la que alega que la mantuvo “cautiva”, la utilizó “para sexo y trabajo gratuito” y la agredió físicamente. Glover se hizo mundialmente famoso por interpretar a George McFly, padre de Marty,.
La denuncia fue presentada ante el Tribunal Superior de California. En ella se señala que el actor, de 61 años, “preparó” a la mujer, la “atrajo” a su casa en Los Ángeles y la estranguló tras un altercado ocurrido en marzo de 2024.
Glover y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de NBC News. Un representante de Glover dijo a TMZ que “él niega estas acusaciones infundadas en los términos más enérgicos posibles”.
“La realidad es que el 2 de marzo de 2024, el Sr. Glover fue víctima de una agresión no provocada por parte de Jane Doe en su residencia de Los Ángeles”, declaró el representante en un comunicado. “El Sr. Glover llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), que acudió al lugar de los hechos, investigó y arrestó a Jane Doe. Estos hechos están documentados en los registros policiales y en la orden de alejamiento que el Sr. Glover presentó contra Jane Doe en ese momento”.
Según la denuncia, la mujer, de 30 años e identificada como “Jane Doe”, conoció a Glover a través de redes sociales en 2015. Afirma que durante varios años él le enviaba mensajes persistentes para que viajara a Los Ángeles y le hacía insinuaciones frecuentes. De acuerdo con el documento, ella lo consideraba un amigo.
La mujer alega que, tras mudarse a Los Ángeles, Glover intentó controlar sus movimientos, rastrear su paradero y exigirle una relación íntima. “Esencialmente la mantuvieron cautiva y la utilizaron para tener sexo y trabajo gratuito”, señala la denuncia.
El documento también acusa al actor de controlar con quién interactuaba la demandante y afirma que, tras salir de la vivienda sin su permiso en marzo de 2024, él supuestamente le impidió volver a entrar. Cuando intentó acceder a la casa, sostiene la demanda, Glover la atacó, agarrándola del cuello y estrangulándola con una llave de cabeza. El expediente incluye una fotografía de una herida en la parte frontal del cuello de la mujer.
Según el texto judicial, Glover llamó posteriormente a la policía para denunciarla y presentó una orden de restricción, que más tarde fue desestimada. La demanda asegura que la mujer “todavía está sin hogar y emocionalmente marcada por los eventos traumáticos con el Sr. Glover”. Lo acusa de agresión, fraude y desalojo injustificado, y reclama una indemnización no especificada.
El representante del actor afirmó que su cliente “tiene la intención de defenderse enérgicamente y buscar todas las medidas disponibles”. “Él confía en que el proceso judicial expondrá esta demanda como una invención sin fundamento”, añadió.
Crispin Glover interpretó a George McFly, el padre de Marty McFly (Michael J. Fox), en la película ‘Regreso al futuro’ (1985). También participó en ‘Los ángeles de Charlie’ (2000) y en ‘Alicia en el país de las maravillas’ (2010).