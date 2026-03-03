Crispin Glover de Volver al futuro es demandado por presunto cautiverio

“La realidad es que el 2 de marzo de 2024, el Sr. Glover fue víctima de una agresión no provocada por parte de Jane Doe en su residencia de Los Ángeles”, declaró el representante en un comunicado. “El Sr. Glover llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), que acudió al lugar de los hechos, investigó y arrestó a Jane Doe. Estos hechos están documentados en los registros policiales y en la orden de alejamiento que el Sr. Glover presentó contra Jane Doe en ese momento”.