Ángela Aguilar manda preocupante mensaje a sus fans: ¿se retira?

“Quiero estar más por aquí y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido (...) Eso es lo que quiere hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal y como son: mi familia, mis perritos, la rosita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho... y también aprender a pensar menos (...) Los extraño y les mando un abrazo suavecito, de esos que no aprietan, pero sí sostienen”, escribió la cantante.