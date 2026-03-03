Ángela Aguilar manda preocupante mensaje a sus fans: ¿se retira?

Ángela Aguilar se mantiene alejada del escándalo por la batalla de declaraciones entre Cazzu y Christian Nodal, sin embargo, reapareció a través de redes sociales con un mensaje que generó preocupación entre sus seguidores.
Esto debido a que se mostraría triste, además de que desató rumores de que podría alejarse de los escenarios por un tiempo para enfocarse en su familia, tranquilidad y matrimonio.
Tras semanas de ausencia, Ángela Aguilar retomó la comunicación con sus fans y a través de su canal de difusión, publicó un mensaje que preocupó a algunos de sus seguidores, ya que lo consideraron como una despedida temporal de los escenarios.
Y es que la artista expresó su deseo de mantenerse alejada de toda polémica para enfocarse en su tranquilidad, su familia, matrimonio y otros proyectos que la motivan.
“Quiero estar más por aquí y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido (...) Eso es lo que quiere hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal y como son: mi familia, mis perritos, la rosita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho... y también aprender a pensar menos (...) Los extraño y les mando un abrazo suavecito, de esos que no aprietan, pero sí sostienen”, escribió la cantante.
Fiel a su estilo, en un reciente concierto la ‘Princesa del regional mexicano’ también respondió a los comentarios negativos que recibe por mencionar constantemente a su familia, sobre todo a su abuela Flor Silvestre.
La menor de los Aguilar expresó entre risas lo orgullosa que se siente de su legado y dejó claro que continuará mencionando a los integrantes de la dinastía por este motivo.
“Me da mucha risa porque la gente siempre dice que soy un disco rayado y que hablo mucho de mi familia, pero, me vale, ¿saben? Al cabo funada ya estoy, ¡qué importa!”, dijo la cantante.
Aunque, según ella, quiere mantenerse lejos de toda polémica, Ángela sigue siendo uno de los nombres más criticados de la farándula.
Lo cierto es que se desconoce si Ángela Aguilar se retirará de los escenarios.