  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo

Cristiano compró el 25% del Almería, pero no podría llegar a jugar en el equipo por lo sucedido con Piqué. En España revelan el motivo.

Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
1 de 17

Cristiano Ronaldo sorprendió hace unos días al anunciar su inversión en el Almería, equipo de la Segunda División de la Liga Española.
Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
2 de 17

En un comunicado publicado este jueves, el futbolista portugués, de 41 años, reveló que la operación se ha hecho a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de la compañía CR7 SA, a través de la que el delantero gestiona sus negocios e inversiones.
Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
3 de 17

"Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento", dijo Cristiano en el texto.
Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
4 de 17

Con este panorama, muchos seguidores del exjugador del Real Madrid, se ilusionaron ante un posible regreso de la estrella a tierras españolas.
Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
5 de 17

"Esa es una pregunta para él, pero sería algo extraordinario y muy bonito. Este es su club y, si él quisiera seguir jugando, esté el entrenador que esté aquí, lo recibiría con los brazos abiertos. No tengo ninguna duda de eso”. ¿Y qué dice la normativa al respecto?", dijo Rubi, técnico del Almería al ser preguntado por ello.
Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
6 de 17

Sin embargo, de existir esa posibilidad, Cristiano Ronaldo no podría jugar en el Almería y sería por 'culpa' de Gerard Piqué.
Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
7 de 17

La noticia despertó la ilusión entre aficionados que soñaban con verlo otra vez en LaLiga de España. Sin embargo, la normativa actual impide que pueda ser jugador y propietario al mismo tiempo.
Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
8 de 17

El origen de esta restricción se remonta al caso que involucró a Gerard Piqué y la negociación de la Supercopa de España hacia Arabia Saudita.
Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
9 de 17

En aquella operación, la empresa Kosmos actuó como intermediaria y recibió beneficios económicos. La situación provocó una revisión profunda de los conflictos de interés en el fútbol español.
Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
10 de 17

El Consejo Superior de Deportes determinó que prohíbe que ningún jugador en activo pueda tener vínculos/relaciones comerciales dentro de las competiciones en las que participa.

Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
11 de 17

Por ende, el jugador portugués ya no puede fichar no solo por el Almería, sino por ningún equipo de España, ya sea LaLiga EA Sports o LaLiga Hypermotion.
Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
12 de 17

Mohamed Al Khereiji, máximo directivo del club, agradeció a Ronaldo por meterse en una operación vital para potenciar el club. Creen que dará una experiencia que será vital para asentar al Almería en primera división
Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
13 de 17

“Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera”, expresó el máximo directivo del club.
Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
14 de 17

Mientras tanto, el sueño de verlo nuevamente en estadios como el Santiago Bernabéu queda, por ahora, descartado. Tampoco se dará un eventual regreso al Camp Nou, escenario donde protagonizó clásicos inolvidables.
Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
15 de 17

Sin embargo, no se descarta la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en los palcos de los estadios más importantes de España cuando Almería juegue contra Real Madrid o Barcelona en un futuro.
Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
16 de 17

En el corto plazo, el presente de Cristiano Ronaldo continúa en Al Nassr, club con el que tiene contrato vigente hasta junio de 2027 luego de su última renovación.
Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo
17 de 17

Desde Riad, Cristiano persigue un objetivo histórico: alcanzar los 1.000 goles oficiales antes de cerrar su carrera, mientras en España comienza su etapa como empresario del fútbol.
Cargar más fotos