Cristiano compró un club y no podrá jugar en él por 'culpa' de Piqué: el motivo

Cristiano Ronaldo sorprendió hace unos días al anunciar su inversión en el Almería, equipo de la Segunda División de la Liga Española.
En un comunicado publicado este jueves, el futbolista portugués, de 41 años, reveló que la operación se ha hecho a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de la compañía CR7 SA, a través de la que el delantero gestiona sus negocios e inversiones.
"Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento", dijo Cristiano en el texto.
Con este panorama, muchos seguidores del exjugador del Real Madrid, se ilusionaron ante un posible regreso de la estrella a tierras españolas.
"Esa es una pregunta para él, pero sería algo extraordinario y muy bonito. Este es su club y, si él quisiera seguir jugando, esté el entrenador que esté aquí, lo recibiría con los brazos abiertos. No tengo ninguna duda de eso”. ¿Y qué dice la normativa al respecto?", dijo Rubi, técnico del Almería al ser preguntado por ello.
Sin embargo, de existir esa posibilidad, Cristiano Ronaldo no podría jugar en el Almería y sería por 'culpa' de Gerard Piqué.
La noticia despertó la ilusión entre aficionados que soñaban con verlo otra vez en LaLiga de España. Sin embargo, la normativa actual impide que pueda ser jugador y propietario al mismo tiempo.
El origen de esta restricción se remonta al caso que involucró a Gerard Piqué y la negociación de la Supercopa de España hacia Arabia Saudita.
En aquella operación, la empresa Kosmos actuó como intermediaria y recibió beneficios económicos. La situación provocó una revisión profunda de los conflictos de interés en el fútbol español.
El Consejo Superior de Deportes determinó que prohíbe que ningún jugador en activo pueda tener vínculos/relaciones comerciales dentro de las competiciones en las que participa.
Por ende, el jugador portugués ya no puede fichar no solo por el Almería, sino por ningún equipo de España, ya sea LaLiga EA Sports o LaLiga Hypermotion.
Mohamed Al Khereiji, máximo directivo del club, agradeció a Ronaldo por meterse en una operación vital para potenciar el club. Creen que dará una experiencia que será vital para asentar al Almería en primera división
“Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera”, expresó el máximo directivo del club.
Mientras tanto, el sueño de verlo nuevamente en estadios como el Santiago Bernabéu queda, por ahora, descartado. Tampoco se dará un eventual regreso al Camp Nou, escenario donde protagonizó clásicos inolvidables.
Sin embargo, no se descarta la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en los palcos de los estadios más importantes de España cuando Almería juegue contra Real Madrid o Barcelona en un futuro.
En el corto plazo, el presente de Cristiano Ronaldo continúa en Al Nassr, club con el que tiene contrato vigente hasta junio de 2027 luego de su última renovación.
Desde Riad, Cristiano persigue un objetivo histórico: alcanzar los 1.000 goles oficiales antes de cerrar su carrera, mientras en España comienza su etapa como empresario del fútbol.