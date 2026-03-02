La hipótesis del crimen de Macarena en La Esquina Caliente de San Pedro Sula

Foto en vida de Jorge Francisco Rodríguez Rivera, el vendedor de carros que fue asesinado en La Esquina Caliente de Santa Anita de San Pedro Sula.
Este lunes 2 de marzo todo parecía transcurrir con normalidad en el barrio Santa Anita de San Pedro Sula, pero todo cambió a eso de las 7:30 am.
Esta concurrida zona que es conocida como La Esquina Caliente de San Pedro Sula, cuenta con muchas personas que se dedican a la compra y venta de carros, entre ellos Jorge Rodríguez.
Este vendedor, conocido como Macarena, caminaba por la segunda calle, entre la 7 y 8 avenida sureste de San Pedro Sula cuando fue asesinado por desconocidos.
Ante el sonido de las detonaciones, sus compañeros de labor salieron y loi vieron tendido en una acera y alertaron a las autoridades.
Al lugar llegaron agentes de la DPI para investigar este caso que ha dejado constertando a su rubro.
Aunque la naturaleza de su trabajo suponía algún problema con algún cliente, sin embargo, la hipótesis de la policía está encaminada a otro móvil.
Se supone que Macarena, o Maca, como le decían sus amigos, se habría opuesto a un asalto.
Las autoridades analizan los videos de las cámaras de seguridad de los comercios del sector.
Los faniliares y amigos de Macarena exigen a las autoridades dar con los responsables de su crimen. "Tenía varios años vendiendo ahí", contó una amiga.