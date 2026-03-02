Árbitros de Concacaf quedan varados tras conflicto en Medio Oriente: "Asustado"

El Medio Oriente está atravesando momentos complicados. Uno de los últimos en pasar por este caos, ha sido Qatar, país donde tres árbitros de Concacaf se han quedado varados tras los conflictos.
El Gobierno de Qatar pidió un "cese inmediato" de todas las operaciones bélicas para volver "a las mesa de negociaciones y el diálogo", pese a haber sufrido un ataque iraní sobre su territorio que considera "una flagrante violación de su soberanía y su espacio aéreo", el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohamed al Ansari, que aseguró que tanto el ataque "frustrado" iraní como los bombardeos de Israel y EE.UU sobre Irán solo son una escalada "que socavará la seguridad y la estabilidad en la región, arrastrándola a situaciones con repercusiones desastrosas para la paz y la seguridad internacionales”.
Asimismo, las autoridades anunciaron el cierre temporal del espacio aéreo y pidieron a la población que se mantenga en el interior de los edificios y alejada de las inmediaciones de instalaciones militares.
Con este panorama, personajes en el ámbito deportivo han sido afectados. Se trata de tres árbitros mexicanos que se quedaron varados en Qatar ante el conflicto que están viviendo en la actualidad.
Uno de ellos es César Arturo Ramos Palazuelos. El silbante llegó a Arabia Saudita para pitar el duelo entre el Al Qadisya y Al-Ettifaq de la Primera División del país.
Junto a él estuvieron Alberto Morín y Marco Bisguerra, como sus asistentes arbitrales. Los tres se quedaron varados en el país asiatico.
Según pudo conocer TUDN, "Palazuelos ha vivido las explosiones y por supuesto ha estado asustado por ellas, sobre todo las del sábado cuando Irán atacó a distintos países de la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel".
Asimismo, las autoridades mexicanas informaron que están al pendiente de la situación de los silbantes, que aún no tienen fecha definida para su regreso.
"La Federación Mexicana de Fútbol, a través de la Comisión de Árbitros, informa que desde el sábado pasado se ha mantenido en constante comunicación con los tres silbantes mexicanos en Catar, quienes no pudieron regresar a México debido al cierre del espacio aéreo en los aeropuertos del Medio Oriente", informan.
Y complementan: "La FMF ha contado con permanente apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se mantiene atenta y en comunicación con las autoridades deportivas, así como con los árbitros".
Los silbantes se encuentran a salvo en un hotel de Doha. Fueron invitados a pitar el partido de la Jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita entre Al Qadisiya vs Al-Ettifaq.
Este fue el comunicado por parte del Comité en México tras los incidentes ocurridos en el Medio Oriente.
Los incidentes en estas regiones también están afectando en el aspecto deportivo, y de hecho, se informa el riesgo de un retiro de Irán, ya que tiene conflicto con Estados Unidos, una de las sedes del Mundial.
De momento, las autoridades no han dado un anuncio oficial sobre la situación. La Copa del Mundo arranca el próximo junio de este año.