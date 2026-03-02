Árbitros de Concacaf quedan varados tras conflicto en Medio Oriente: "Asustado"

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohamed al Ansari, que aseguró que tanto el ataque "frustrado" iraní como los bombardeos de Israel y EE.UU sobre Irán solo son una escalada "que socavará la seguridad y la estabilidad en la región, arrastrándola a situaciones con repercusiones desastrosas para la paz y la seguridad internacionales”.