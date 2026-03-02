La burla de Messi al Orlando, enfado del argentino y lo que hizo tras remontada

El Inter Miami de Lionel Messi firmó una gran remontada la noche de este sábado en la MLS.
Las Garzas venían de caer por 3-0 ante Los Ángeles FC, por lo que en la jornada 2 llegaron con la misión de conseguir su primer triunfo.
El Exploria Stadium vivió un espectacular ambiente en la jornada 2 de la MLS. El Clásico del Sol fue intenso y terminó con los ánimos calientes, teniendo al argentino como protagonista.
“Hasta donde puedo recordar, siempre quise ser un León”, fue el ompresionante tifo del Orlando en el duelo ante el Inter Miami.
Las cosas no empezaron de la mejor manera para el Inter Miami. Los locales dieron el primer golpe en el encuentro y su ofensiva dio frutos para irse al descanso ganando por 2-0.
Un tanto de Marco Pasalic en el minuto 18 y otro en el 24 del argentino Martín Ojeda con un remate cruzado con el exterior de su zurda, fueron suficientes para irse con la ventaja al descanso.
Con el partido 0-2 en contra, el clima comenzó a calentarse. Lionel Messi se molestó, cuando algún comentario desde el banco de Orlando City, lo hizo reaccionar.
El argentino se fue al área técnica del equipo local y tuvo un intercambio con Óscar Pareja, DT del Orlando, quien intentó calmarlo.
Pero el Inter Miami salió con otra imagen tras la reanudación y con un derechazo del argentino Mateo Silvetti acortó distancias en el marcador.
Poco después, Lionel Messi se destapó con un golazo para igualar las cosas en el Exploria Stadium.
El argentino se lució con un zurdazo desde fuera del área que entró por la escuadra.
Luego llegó el tanto de Segovia en el 85´ para darle vuelta al resultado... y antes de finalizar el partido se vino una nueva joya de Messi.
El capitán argentino colocó la esférica en el fondo de las redes, para sellar un golazo y cerrar con la gran remontada del Inter Miami ante Orlando City.
Luego de marcar su doblete ante el Orlando City, Lionel Messi tuvo una picante burla a los jugadores del Orlando City.
El argentino se dirigió a la banca del equipo local y preguntó si querían su autógrafo. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales.
Finalmente, el Inter Miami se quedó con los tres puntos y sumó su primer triunfo en la temporada 2026 de la MLS.
Lionel Messi no solo brilló con su doblete, sino que también alcanzó los 898 goles en su carrera. Fue elegido como el MVP del partido.
Fue una noche mágica para el ´10´, que se estrenó como goleador en la nueva temporada de la liga estadounidense.