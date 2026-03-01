Mundial 2026: Las selecciones candidatas para suplir a Irán si queda fuera por el conflicto bélico

Desde la FIFA han optado por la cautela. El secretario general del organismo rector del fútbol mundial, Mattias Grafström, aseguró que es prematuro especular sobre una eventual salida de Irán del certamen. “Tuvimos el sorteo de la fase final en Washington, en el que participaron todos los equipos, y nuestro objetivo es que la Copa Mundial sea segura con todos los equipos participantes”, explicó.