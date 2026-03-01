Motagua amarga al Olancho, nueva polémica, beso y lindas chicas en el Nacional

El Motagua rescató un valioso empate ante el Olancho FC (1-1) este domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa en el duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura 2026.
El equipo comandado por Javier López tuvo un enorme gesto en la previa del partido. Parte de la plantilla atendió a los aficionados que se encontraban alrededor del recinto capitalino.
Por parte del Olancho FC, Omar Elvir también fue solicitado con fotos y autógrafos a los que se encontraban fuera del Nacional.
Los aficionados empezaron a ingresar desde tempranas horas. Hinchas de Motagua y Olancho arribaron al recinto capitalino para disfrutar de un nuevo juego.
La presencia femenina también no se perdió el duelo por la jornada 9 del Clausura 2026.
Las bellas chicas que acapararon miradas en el recinto capitalino. Así posaron ellas para las cámaras de Diario LA PRENSA.
Ellas también fueron captadas por nuestras cámaras antes del inicio del partido ante Olancho.
¡Qué ternura! Ambos aficionados de cada uno de los equipos presumiendo al hermoso bebé.
Los pequeños tampoco se quisieron perder el partido. Se vivió un ambiente familiar en la previa.
¡Hermosas! Ellas robaron suspiros en las graderías del Estadio Nacional.
El Motagua llegó a este duelo invicto y su afición se hizo presente para darle ánimos en el nuevo duelo.
¡Un besito a la cámara! Esta hermosa chica mandó un beso antes del inicio del partido y enamoró a los presentes con su hermosa sonrisa.
Esta pequeña cautivó en la zona de palco del Nacional. Las lindas aficionadas del Olancho también cautivaron.
En la previa del partido, Omar Elvir y Licona se saludar. Cabe recordar el 'Burrito´ tuvo su etapa en el Motagua hace unos años.
También pasó Yeison Mejía, quien se mostró alegre al saludar a sus excompañeros en la banca.
El partido comenzó a las 5:15 PM. En un partido que también enmarcó el reencuentro entre el Olancho FC y Rodrigo de Olivera, ahora jugador del Motagua.
En el primer tiempo, no se hicieron nada. Ambos buscaba romper el empate, pero no pudieron romper sus murallas.
Sin embargo, en esa primera etapa hubo una nueva polémica. Llegó en el minuto 25, cuando Romario Da Silva metió un centro al área buscando a Rodrigo de Olivera, quien le ganó la posición a Nelson Muñoz En el intento por despejar, el defensor terminó llevándose también al delantero azul, pero el árbitro Melvin Matamoros Jr. dejó seguir la jugada.
Ya para la segunda parte, Clayvin Zúniga abrió la lata en el encuentro. Con un certero cabezazo venció a Luis Ortiz para colocar el 0-1 de la noche.
Sin embargo, Motagua amargó al Olancho en la recta final y Jhon Kleber apareció para darle el empate al cuadro local.
Jorge Serrano armó una jugada brillante por la derecha y metió un centro raso, con precisión quirúrgica. Y ahí, surgió John Kleber de Oliveira para sellar el 1-1 de la noche.
El delantero brasileño firmó un nuevo gol en Liga Nacional y tuvo un curioso festejo. El atacante lo celebró 'pescando'.
El Motagua le quitó la alegría al Olancho FC y se mantiene invicto en el Clausura 2026. Rodrigo de Olivera aprovechó para saludar a sus excompañeros.