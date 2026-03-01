Motagua amarga al Olancho, nueva polémica, beso y lindas chicas en el Nacional

Sin embargo, en esa primera etapa hubo una nueva polémica. Llegó en el minuto 25, cuando Romario Da Silva metió un centro al área buscando a Rodrigo de Olivera, quien le ganó la posición a Nelson Muñoz En el intento por despejar, el defensor terminó llevándose también al delantero azul, pero el árbitro Melvin Matamoros Jr. dejó seguir la jugada.