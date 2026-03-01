  1. Inicio
Semana Santa 2026 ya tiene fecha: Planifica tus vacaciones y escapadas

La Semana Santa es una de las fechas vacacionales más importantes del año en Honduras. Estas son las fechas exactas en las que se celebra este año 2026

Semana Santa 2026 ya tiene fecha: Planifica tus vacaciones y escapadas
La Semana Santa es una de las fechas vacacionales más importantes del año en Honduras y también una fiesta religiosa católica muy reconocida. ¿Cuáles son las fechas exactas en las que se celebra la Semana Santa este año 2026?
Durante esta semana los feligreses católicos conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta festividad inicia con el denominado domingo de ramos, cuando miles de católicos realizan una procesión llevando ramos en sus manos.
Durante los días siguientes se llevan a cabo diversas actividades como lavatorio de pies, viacrucis, vigilia pascual y representaciones de la pasión de Cristo, entre otras.
En ciudades como Comayagua y Tegucigalpa se celebra, no solo una festividad religiosa, sino cultural y artística con la realización de las famosas alfombras.
A diferencia de otras celebraciones religiosas, las fechas en las que se celebra la Semana Santa varían cada año.
Esto se debe a que las fechas se basan en el calendario lunar y del equinoccio de primavera, no en el calendario solar (gregoriano) que usamos comúnmente y que otras fechas se mantienen estáticas.
El calendario lunar y el equinoccio de primavera son dos términos astronómicos clave para determinar cuándo se celebra la Semana Santa cada año.
Según la página oficial del Vaticano, la Semana Santa debe celebrarse el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera.
Los equinoccios son épocas en el año en el que se inician las estaciones y están basados a causa del movimiento aparente del sol.
Este fenómeno ocurre dos veces al año, cuando el sol está justo sobre el ecuador terrestre, lo que hace que la luz solar se distribuya casi equitativamente entre ambos hemisferios de la Tierra.
Este año 2026, la Semana Santa se situará entre el domingo 29 de marzo, día de ramos, y el domingo 4 de abril.
El gobierno hondureño aún no ha especificado las fechas en las que los hondureños podrán vacacionar durante el feriado oficial; sin embargo, este será emitido durante los próximos días.
