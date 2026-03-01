Belleza y elegancia en la "red carpet" de los Premios a los Actores 2026

¡Ya llegó la 32 edición de los Premios a los Actores! La noche en la que los actores rinden homenaje a otros actores (anteriormente conocidos como los Premios SAG, por el Sindicato de Actores de Cine, que los organiza) ya está oficialmente en marcha en el Auditorio Shrine de Los Ángeles. Emitida en Netflix a partir de las 8 p. m., la gala de este año volverá a contar con la presentadora Kristen Bell, quien ha dirigido el programa en dos ocasiones anteriores. La noche reconocerá los logros cinematográficos y de la pantalla chica de nominados como Michael B. Jordan, Ariana Grande, Sterling K. Brown, Claire Danes, Noah Wyle, Kate Hudson y muchos más.A continuación, vean a todas las celebridades que desfilarán por la alfombra roja de los Premios a los Actores 2026.
Hermosa, elegante y siempre sonriente, así arribó a la alfombra la actriz Kate Hudson.
La actriz estadounidense Sarah Pidgeon.
La actriz Teyana Taylor, bella e imponente, como siempre.
La actriz Chase Infiniti.
Teyana Taylor y Chase Infiniti.
Jenna Ortgega sorprendió con un vestido lencero.
Michelle Williams y su lado más clásico en la alfombra de Actor Awards con un vestido en tono rosa con delicado bordado en pedrería de PRADA.
Taylor Dearden
La bellísima Emma Stone se decantó por un vestido en tono lila.
A Emma Stone llegó a la gala de los Actor Awards, donde está nominada a Mejor Actriz por su trabajo en BUGONIA de Yorgos Lanthimos.
Timothee Chalamet
La actriz Rhea Seehorn
Rhea Seehorn es recordada por su trabajo en la aclamada serie "Better Call Saul".