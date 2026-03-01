Belleza y elegancia en la "red carpet" de los Premios a los Actores 2026

¡Ya llegó la 32 edición de los Premios a los Actores! La noche en la que los actores rinden homenaje a otros actores (anteriormente conocidos como los Premios SAG, por el Sindicato de Actores de Cine, que los organiza) ya está oficialmente en marcha en el Auditorio Shrine de Los Ángeles. Emitida en Netflix a partir de las 8 p. m., la gala de este año volverá a contar con la presentadora Kristen Bell, quien ha dirigido el programa en dos ocasiones anteriores. La noche reconocerá los logros cinematográficos y de la pantalla chica de nominados como Michael B. Jordan, Ariana Grande, Sterling K. Brown, Claire Danes, Noah Wyle, Kate Hudson y muchos más.A continuación, vean a todas las celebridades que desfilarán por la alfombra roja de los Premios a los Actores 2026.