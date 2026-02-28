13 horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este domingo 1 de marzo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este domingo 1 de febrero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Copán, Ocotepeque.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán 13 horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el municipio de Santa Rosa de Copán, la interrupción del servicio abarcará la aldea El Derrumbo, Los Plancitos, barrio Loma Linda, colonia Santa Eduviges, barrio Santa Rosa, residencial María Auxiliadora, barrio Santa Teresa, barrio Progreso y colonia Flores Saavedra. Asimismo, se verán afectados establecimientos comerciales y de servicios como Pizza Hut (sucursal El Centro), Distribuidora Occidental, CAME, Café Jireth y Despensa Familiar, generando impacto en la actividad económica local.
En el municipio de San Juan de Opoa, el corte comprenderá el casco urbano y las aldeas La Montañita, El Pinal, El Pinalito, Contamal, Linderos, El Portillo, La Culebrilla, Valle María Auxiliadora y La Majada, además del Polígono Industrial Copaneco y sus caseríos cercanos. Las autoridades recomiendan a la población tomar las medidas necesarias para evitar daños en equipos eléctricos.
Por su parte, en Cucuyagua, la suspensión del suministro eléctrico incluirá el casco urbano y las aldeas El Níspero, Gualtaya, Ojos de Agua, El Ajagual, El Higuito, Los Almendros y San José de las Palmas, así como el sector del Séptimo Batallón de Infantería y comunidades aledañas. En el municipio de San Pedro, el servicio será interrumpido en el casco urbano y en las aldeas Cartagua, El Zapote, Capucas, El Ejido, Yaunera y Boca del Monte, junto a sus respectivos caseríos cercanos, lo que podría afectar actividades agrícolas y comerciales.
Mientras tanto, en Corquín, los cortes alcanzarán el casco urbano y las aldeas Agua Caliente, El Carrizal, Gualme, Jimilile, Las Casitas y Potrerillos, además de los caseríos de estas comunidades. En el departamento de Ocotepeque, el municipio de Belén Gualcho también se verá afectado, incluyendo su casco urbano y aldeas, aunque no se detallaron sectores específicos adicionales.
Finalmente, en La Unión, el corte abarcará el casco urbano y las aldeas Azacualpa, El Corpus, El Junco, El Trigo, La Arena, San Miguel, Santa Cruz, El Ladrillo, Los Arrollos, El Sitio, Arrancabarbara, Suptes Arriba, Suptes Abajo, Palania, Platanales, El Portillo, San Andrés Minas y Nueva Azacualpa. También se verán impactadas las operaciones de Minerales de Occidente (MINOSA) y las oficinas de Geotérmica Platanales.