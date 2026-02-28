13 horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este domingo 1 de marzo

Por su parte, en Cucuyagua, la suspensión del suministro eléctrico incluirá el casco urbano y las aldeas El Níspero, Gualtaya, Ojos de Agua, El Ajagual, El Higuito, Los Almendros y San José de las Palmas, así como el sector del Séptimo Batallón de Infantería y comunidades aledañas. En el municipio de San Pedro, el servicio será interrumpido en el casco urbano y en las aldeas Cartagua, El Zapote, Capucas, El Ejido, Yaunera y Boca del Monte, junto a sus respectivos caseríos cercanos, lo que podría afectar actividades agrícolas y comerciales.