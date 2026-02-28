Marzo de estrenos: El retorno de 'One Piece' y otras series

El final de 'Outlander' (7 de marzo - Disney+)



El esperado final de la historia de amor de Claire (Catriona Balfe) y Jamie (San Heughan) llega con la octava temporada de una serie que superará el centenar de episodios con los diez nuevos capítulos que se podrán ver a partir del 7 de marzo en Disney+ en Latinoamérica.

Jamie y Claire regresan a su hogar en Frasier's Ridge, que ha crecido mucho en su ausencia. Y nuevos secretos amenazan con separar a esta pareja, protagonista de la saga literaria de la estadounidense Diana Gabaldón, que saltó a la televisión en 2014.