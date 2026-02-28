  1. Inicio
VENUE abre sus puertas en el sur de Tegucigalpa

Empresarios, event planners y figuras del sector comercial se dieron cita en Ventu Life Center para presenciar la inauguración de VENUE, el nuevo salón de eventos en el sur de Tegucigalpa

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 13:49 -
  • Cinthya Bardales
El pasado miércoles, Ventu Life Center reunió a empresarios, organizadores de eventos y representantes del sector privado para la inauguración oficial de VENUE, el nuevo salón de eventos al sur de Tegucigalpa. A continuación, algunos de los invitados.

 Fotos: David Romero | EL HERALDO
Aracely Alvarado, Mario Ehrler, Lili Villatoro y José Quan.
Orlando Avilés y Ricardo Juárez
Luis y Rina Deras
Alejandra Perdomo y Gaby Portillo
Celia Posadas y Maryuri Aviles.
Ana Suazo y Miguel Valeriano.
Leonel Rivas y Ricardo Juárez.
Nadia Penalba y Whendy Caravantes.
Virginia Cárcamo, Natalia Custodio y Gabriela Huete.
Ulises Ramos, Lixy Jimenez, Gerson Sorto y Karla Molina
Daris Izaguirre, Melissa Tenorio, Gabriel Ortiz y César Lagos.
Mayra Hernández e Izamar Sierra.
