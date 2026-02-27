Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step

Combinadas con hermosos vestidos en colores pasteles y estampados florales, las señoritas derrocharon belleza y elegancia en su desayuno especial realizado en el hotel Real Intercontinental.
Con mucha alegría, los caballeros próximos a graduarse posaron después de compartir su desayuno.
El grupo conformado por 24 estudiantes se mostró con mucha alegría durante esta actividad tan especial que marca la antesala de su graduación.
Josúe Flores, Denis Ordóñez, Adler Rivera y Elí Rodas
Josué Flores y Denis Ordóñez
Valeria Osorio, Ana Arriaga y Andrea Guevara
Allan Villanueva, Amir Gabrie y Matías Euceda
Humberto Andino, Adler Rivera y Kamil Fajardo
Valentina Ávila y Amelie Molina
Natalia Alfaro, Giovana Chiesa y Valeria Espinoza
Valeria Cálix, Samantha Zaldívar y Karla Soto
Adler Rivera y Elí Rodas
Valeria Sandoval, Elí Rodas y Allison Velásquez
Ashley Rovelo, Josué Flores y Ariatza Portillo