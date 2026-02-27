  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sociales

Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step

El "seniors breakfast" de la institución privada se llevó a cabo en uno de los lugares más prestigiosos de la ciudad para festejar su último año de secundaria.

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 15:05 -
  • Marisol Soto
Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step
1 de 15

Combinadas con hermosos vestidos en colores pasteles y estampados florales, las señoritas derrocharon belleza y elegancia en su desayuno especial realizado en el hotel Real Intercontinental.

Fotos: Héctor Paz
Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step
2 de 15

Con mucha alegría, los caballeros próximos a graduarse posaron después de compartir su desayuno.

Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step
3 de 15

El grupo conformado por 24 estudiantes se mostró con mucha alegría durante esta actividad tan especial que marca la antesala de su graduación.

Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step
4 de 15

Josúe Flores, Denis Ordóñez, Adler Rivera y Elí Rodas
Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step
5 de 15

Josué Flores y Denis Ordóñez

Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step
6 de 15

Valeria Osorio, Ana Arriaga y Andrea Guevara
Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step
7 de 15

Allan Villanueva, Amir Gabrie y Matías Euceda
Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step
8 de 15

Humberto Andino, Adler Rivera y Kamil Fajardo
Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step
9 de 15

Valentina Ávila y Amelie Molina
Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step
10 de 15

Natalia Alfaro, Giovana Chiesa y Valeria Espinoza
Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step
11 de 15

Valeria Cálix, Samantha Zaldívar y Karla Soto
Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step
12 de 15

Adler Rivera y Elí Rodas
Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step
13 de 15

Valentina Ávila y Amelie Molina
Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step
14 de 15

Valeria Sandoval, Elí Rodas y Allison Velásquez
Alegría y elegancia en Seniors Breakfast 2026 de la Big Step
15 de 15

Ashley Rovelo, Josué Flores y Ariatza Portillo
Cargar más fotos