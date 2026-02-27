  1. Inicio
¡Irreconocible! Así luce en la actualidad Maradonio de la 'Familia P. Luche'

Brayan Gibrán Mateo es el actor infantil mexicano que alcanzó la fama tras dar vida a Maradonio, el travieso hijo de Excelsa, en la popular serie cómica ‘La Familia P. Luche’

¿Qué pasó con Maradonio, de la Familia P. Luche? Aquí se lo contamos.
No hay duda de que La Familia P. Luche es una de las series más exitosas de México.
La actuación de Ludovico P. Luche, interpretado por Eugenio Derbez, y Federica P. Luche, bajo el papel de Consuelo Duval, marcaron la televisión.
Además, en la última temporada apareció Maradonio, hijo de Excelsa y Ludovico P. Luche. Este personaje cautivó a los fans de la serie de comedia por su facilidad de actuar ante las cámaras.
Pero, ¿qué fue de Brayan Gibrán Mateo, el actor infantil que interpretó este personaje? A continuación te lo contamos y, además, te revelaremos cómo luce actualmente.
Después de su participación en La Familia P. Luche, Brayan Mateo optó por alejarse de la televisión y de los reflectores. El famoso decidió llevar una vida más tranquila y no continuar su carrera artística.
El nombre de Brayan Gibrán Mateo volvió a acaparar la atención en redes sociales, pero esta vez no por su faceta como actor infantil, sino por el radical cambio físico que ha sorprendido a sus seguidores.
El recordado Maradonio de la serie La Familia P. Luche luce hoy irreconocible, con un cuerpo notablemente musculoso y varios tatuajes que marcan una etapa muy distinta a la que mostró en la televisión.
Usuarios en internet no tardaron en reaccionar a sus recientes publicaciones, donde muchos aseguran que se ha convertido en todo un galán y destacan su atractivo físico.
Aunque permanece activo en redes sociales y comparte aspectos de su vida personal y entrenamientos, Brayan Gibrán Mateo se mantiene alejado de la actuación, enfocado en nuevos proyectos fuera de los reflectores que lo hicieron famoso en su infancia.
