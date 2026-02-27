Ricardo Arjona lanza duras críticas contra la crianza moderna y la tendencia therian

Ricardo Arjona está en el centro del debate luego de que el artista emitiera una serie de comentarios sobre la crianza actual durante uno de sus conciertos de su gira “Lo que el Seco no dijo”.
El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona generó un fuerte comentario durante una de sus presentaciones en Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York, cuando planteó una crítica hacia los modelos de crianza actuales, el bullying y fenómenos sociales cuyos límites, según sus palabras, no siempre están claros.
Arjona inició su intervención recordando un consejo que, según dijo, recibía de su madre cuando era niño: “Mijo (hijo), usted aquí no tiene ni voz ni voto hasta que no aporte. Por ahora, cállese la boca”.A partir de esa anécdota, el artista señaló que muchos padres contemporáneos sienten culpa frente a sus hijos y, por eso, buscan complacerlos en todo.
Mencionó que algunos permiten que los menores decidan incluso detalles como qué van a comer o adónde ir de viaje, e ironizó sobre la posibilidad de dejar a los niños elegir “de qué quiere ir hoy a la escuela: de niño, de niña, de animalito... lo que se le antoje”.
Ese pasaje fue interpretado como una referencia directa a los therians, término con el que se describe a personas que sienten o expresan una identidad fuertemente vinculada a un animal —un fenómeno alrededor del cual han surgido debates y controversias en redes sociales y en ambientes educativos.
Además de esta alusión, Arjona habló sobre el fenómeno del bullying, señalando que en su generación ese tipo de situaciones “hacían más fuertes” a las personas, así como el hecho de que en las décadas pasadas no se discutían con la misma apertura que hoy.
“Lo cierto es que, en aquella época, existía casi como una de las materias más importantes del péndulo escolar algo que se llamaba bullying. Si no era por el bullying, ¿dónde aprendía uno a defenderse de los enemigos y salir a la vida preparado?”, añadió.
La reflexión del artista sobre la forma en que se ejerce la parentalidad en la actualidad y los ejemplos utilizados alcanzaron amplia difusión tras hacerse viral en redes y generar comentarios en medios y programas de análisis cultural.
Ricardo Arjona es reconocido por sus letras que mezclan temas sociales, amorosos y cotidianos. Con más de 80 millones de discos vendidos, es uno de los artistas más exitosos de Hispanoamérica.
Aunque lanzó su primer álbum en 1985, su consolidación llegó en los años 90 con éxitos masivos y, hasta la fecha, se mantiene entre los artistas más escuchados.