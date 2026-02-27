Ricardo Arjona lanza duras críticas contra la crianza moderna y la tendencia therian

Arjona inició su intervención recordando un consejo que, según dijo, recibía de su madre cuando era niño: “Mijo (hijo), usted aquí no tiene ni voz ni voto hasta que no aporte. Por ahora, cállese la boca”.A partir de esa anécdota, el artista señaló que muchos padres contemporáneos sienten culpa frente a sus hijos y, por eso, buscan complacerlos en todo.