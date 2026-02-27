Abuelita de Cazzu aparece y conmueve con tierno mensaje para su nieta

Cazzu ha recibido una ola de apoyo ante la polémica que enfrenta con Christian Nodal reavivada por la canción "Rosita" en la que se menciona el matrimonio del sonorense con Ángela Aguilar.
Ante esto, la trapera no dudó en reaccionar cuestionando la empatía de los involucrados en la creación de la canción y reflexionando sobre el verdadero problema detrás al romantizar el tema del "abandono" de los padres, como lo habría hecho el sonorense con su hija, Inti.
‘La Jefa’, como también se conoce a la cantante, estuvo en días recientes en su natal Jujuy, una provincia al noroeste de Argentina, en donde tine programado un concierto para el 12 de agosto próximo.
Mientras tanto, su presencia generó emoción entre sus fans, algo sobre lo que su abuelita se dijo orgullosa y destacó cualidades de la cantante, como la responsabilidad, por lo que goza de gran éxito.
“Con mucho orgullo de ver que mi nena ha progresado tanto. Acuérdate que nosotros la conocemos, si ella está donde está es porque que es una persona muy responsable, profesional, nosotros estamos muy orgullosos de ella. Me dedica una canción que ella sabe que me gusta (...) El orgullo que yo tengo por ser la abuela de Cazzu”, dijo la abuelita de la cantante en un video replicado por el periodista Javier Ceriani.
Cazzu fue invitada especial en el programa “La Peña de Morfi” durante una transmisión en vivo, donde recibió un regalo especial. Se trataba de una carta de su abuelita Mery por la que no pudo contener el llanto.
Cazzu recordó momentos de su infancia jugando y los regalos que le hacía expresando la admiración que siente por ella.
“Hola mi muñeca querida, te escribo esta carta a la distancia, porque me siento muy orgullosa y feliz al saber lo que estás logrando en tu vida como artista y como la gran persona que eres (...) te acuerdas cuando te regalaba los diarios y con tanta alegría te ponías a escribir tus primeros cuentos, que algunos los tengo guardados y hoy admiro todo lo que lograste con tu generosidad y dedicación”, se leía en la carta.
El amor de la abuela de Cazzu hacia su nieta se refleja en cada gesto lleno de ternura y complicidad. Con miradas que lo dicen todo y abrazos que parecen eternos, demuestra ese cariño incondicional que solo una abuela puede ofrecer, convirtiéndose en refugio, guía y cómplice de travesuras y sonrisas.
La abuela de Cazzu no puede ocultar el orgullo que siente al ver hasta dónde ha llegado su nieta en la música. Cada escenario conquistado y cada éxito alcanzado son motivo de emoción para quien la vio dar sus primeros pasos, soñando en grande desde pequeña.