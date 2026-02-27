Pink niega rumores de divorcio con Carey Hart

“Si no lo oyes de mí, no creas lo que dicen”. Con esa frase, Pink desmintió los rumores de divorcio que circularon esta semana sobre su matrimonio con Carey Hart. La noticia se propagó con rapidez en redes sociales, donde seguidores se preguntaban si una de las parejas más longevas del espectáculo realmente había puesto fin a su relación.
El 26 de febrero de 2026, publicaciones como People y Us Weekly difundieron artículos en los que aseguraban que la cantante y el piloto de motocross se habían separado tras 20 años de matrimonio. Los reportes citaban a una fuente anónima que describía la supuesta ruptura como amistosa y sostenía que entre ambos “aún se respiraba mucho amor”.
El artículo de People, publicado el jueves por la tarde, afirmaba que Pink y Carey Hart habían decidido separarse por segunda vez, en alusión a su breve ruptura en 2008.
Según la fuente citada, ambos habrían tomado la decisión tras una “cuidadosa reflexión” y planeaban seguir criando juntos a sus hijos, Willow Sage, de 14 años, y Jameson Moon, de 9, manteniendo una relación cordial. Us Weekly replicó la versión poco después y otros portales como E! News y Page Six se hicieron eco de la información. En cuestión de horas, el tema se volvió tendencia en plataformas como X e Instagram.
La difusión coincidió con un momento destacado en la carrera de la artista, tras su nominación a la clase 2026 del Salón de la Fama del Rock and Roll, lo que llevó a algunos usuarios a cuestionar si se trataba de un titular sensacionalista.
Ese mismo día, P!nk publicó un video en Instagram grabado en su cocina, donde abordó los rumores con ironía. “Me acaban de avisar de que estoy separada de mi marido”, dijo, con gesto sarcástico. “No lo sabía. Gracias, revista People. Gracias, Us Weekly. Gracias por avisarme”.
También ironizó sobre el supuesto impacto en su familia: “¿Les gustaría contárselo también a nuestros hijos? Mis hijos de 14 y 9 años tampoco lo saben”.
La cantante calificó las versiones como “noticias falsas” y “noticias basura”, y pidió a los medios concentrarse en asuntos de mayor relevancia pública. Entre ellos, mencionó temas como los archivos de Epstein, el racismo sistémico y los logros de las mujeres en los Juegos Olímpicos de 2026.
Una relación con altibajos públicos: P!nk y Carey Hart se conocieron en 2001 durante los X Games en Filadelfia. Ella iniciaba su ascenso como estrella del pop y él ya era un reconocido piloto profesional de motocross. En 2005, la cantante le propuso matrimonio durante una competencia, con un cartel que decía: “¿Quieres casarte conmigo?”. Se casaron en 2006 en Costa Rica.
En 2008 se separaron brevemente, etapa que la artista reflejó en su álbum Funhouse, con temas como “So What”. Un año después se reconciliaron tras acudir a terapia. Su hija Willow nació en 2011 y su hijo Jameson en 2016. A lo largo de los años, ambos han hablado abiertamente sobre los desafíos de su relación, lo que ha alimentado periódicamente especulaciones sobre su estabilidad.