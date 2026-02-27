Pink niega rumores de divorcio con Carey Hart

“Si no lo oyes de mí, no creas lo que dicen”. Con esa frase, Pink desmintió los rumores de divorcio que circularon esta semana sobre su matrimonio con Carey Hart. La noticia se propagó con rapidez en redes sociales, donde seguidores se preguntaban si una de las parejas más longevas del espectáculo realmente había puesto fin a su relación.