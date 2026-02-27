  1. Inicio
Rauw, Tainy y Jhayco publican disculpa tras furia de Cazzu

La canción “Rosita” desató tensión entre Cazzu, Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco, provocando reacciones y hasta disculpas públicas.

La canción “Rosita” se convirtió en el epicentro de una controversia que sacudió a la escena urbana latinoamericana esta semana. Lo que comenzó como el lanzamiento de un nuevo tema terminó en una cadena de reacciones públicas, mensajes de aparente disculpa y tensiones que involucraron a Cazzu y a Christian Nodal.

Tras el estreno de “Rosita”, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar que la letra de la canción que dice “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal” es una ofensa contra Cazzu, exnovia de Nodal y madre de su hija Inti. Aunque la canción no menciona directamente a Cazzu, la interpretación colectiva detonó una ola de críticas dirigidas a Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco, intérpretes de la canción.

El episodio tomó un giro aún más mediático cuando Christian Nodal reaccionó públicamente. El cantante mexicano, entonces vinculado sentimentalmente con Cazzu, dejó de seguir en redes sociales a Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco, un gesto que fue rápidamente detectado por los usuarios.

Las supuestas disculpas: En medio del revuelo digital, Rauw Alejandro publicó un mensaje en sus historias en el que aseguró que su intención nunca fue perjudicar ni faltar al respeto a nadie.

Raw Alejandro expresó que la música no debe utilizarse para dividir y que lamentaba cualquier malentendido generado por la canción.

Los seguidores de Cazzu, sin embargo, interpretaron este comunicado como una falsa disculpa.

Tainy, por su parte, compartió un breve comunicado en el que afirmó que el proceso creativo del tema no estuvo motivado por ataques personales y que respeta profundamente a sus colegas de la industria.

"El propósito de crear “Rosita” siempre fue la unión: poder escuchar a Jhayco y a Rauw juntos por primera vez en un mismo tema. La intencion nunca fue ni ofender, ni herir y mucho menos faltarle el respeto a ninguna persona," escribió en Instagram.

"Lamento mucho que para algunas personas el resultado haya sido el contrario. Entiendo que todos tenemos puntos de vista distintos y que no siempre interpretamos las cosas de la misma manera; eso es algo que entiendo y respeto."

"De corazón, solo deseo que, en una era donde muchas veces resalta lo negativo, podamos seguir disfrutando de algo tan especial como la música, pa’ que nos una y nos acompañe en los momentos difíciles, cuando más la necesitamos."

"Ese siempre será mi propósito en esto, desde el primer dia cuando mis creditos decian tiny tunes hasta el final. GRACIAS a cada uno de los que nos siguen y escuchan nuestra música".

Jhayco también intervino en redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como una disculpa indirecta. Señaló que el arte puede ser objeto de distintas lecturas y que nunca apoyaría ataques hacia otra figura públic Las publicaciones de los tres artistas fueron leídas como intentos de bajar la tensión tras la reacción negativa que se multiplicaba en línea.

Las publicaciones de Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco buscaron apaciguar los ánimos, pero el debate evidenció las tensiones que pueden surgir cuando la música, la vida personal y la percepción pública se entrecruzan.

