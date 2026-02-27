Rauw, Tainy y Jhayco publican disculpa tras furia de Cazzu

Tras el estreno de “Rosita”, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar que la letra de la canción que dice “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal” es una ofensa contra Cazzu, exnovia de Nodal y madre de su hija Inti. Aunque la canción no menciona directamente a Cazzu, la interpretación colectiva detonó una ola de críticas dirigidas a Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco, intérpretes de la canción.