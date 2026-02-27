¿Quién es el nuevo DT de Honduras? Fue mundialista y sobrevivió al cáncer

¿Quién es? La Federación de Fútbol de Honduras presentó este viernes 27 de febrero al español Ccomo nuevo entrenador de la Selección Nacional de cara al proceso rumbo al Mundial 2030.
Para muchos seguidores catrachos su nombre se les hace poco conocido, pero José Francsico Molina no ha pasado por desapercibido en su carrera en el fútbol europeo.
Molina nació el 8 de agosto de 1970 en Valencia, España. Actualmente tiene 55 años y en su momento, fue portero de varios equipos en España y también de 'La Roja'.
Su carrera como jugador ocupó dos décadas, debutando profesionalmente con el Valencia CF en la década de 1990, donde jugó como titular en LaLiga.
Jugó en el Villarreal CF, Albacete, Atlético de Madrid, donde ganó La Liga 1995-96 y la Copa del Rey 1996, Deportivo de La Coruña y Levante UD, acumulando más de 300 partidos en Primera División.
También participó en la Eurocopa 1996, el Mundial de Francia 1998 y la Eurocopa 2000, aunque con solo un partido disputado con la Selección de España.
Su debut fue el 24 de abril de 1996 en un amistoso ante Noruega en Oslo, sin embargo, en ese juego no lo hizo como portero sino como jugador de campo ante la lesión de Juanma López.
José Francisco Molina se retiró alrededor de 2005, pero antes de eso, tuvo un duro momento en su vida personal. En 2002 tuvo un retiro temporal, ya que fue diagnosticado con cáncer testicular, mismo que terminó superando.
"Desde entonces me tomo la vida de otra manera desde que tuve aquel problema o lo intento al menos. Ves todo con mayor perspectiva y aprendes a valorar las cosas en su justa medida", dijo hace unos años en entrevista a la Federación Española.
Y detallaba: "A veces nos preocupan cosas que no tienen tanta importancia. Mi objetivo ahora es trabajar en el fútbol profesional, ser entrenador de élite".
Luego de someterse a un tratamiento de quimioterapia, regresó a las canchas en enero de 2003. Dos años después de eso tuvo su retiro del fútbol profesional.
Su etapa como entrenador comenzó en 2009 con el Villarreal C y su filial, logrando permanencias clave en categorías inferiores. Ascendió al Villarreal B a la segunda división en 2011, un hecho histórico para la institución en su momento.
Asimismo, Molina dirigió en Asia con clubes como Kitchee SC en Hong Kong —donde ganó ligas locales— y en la Indian Super League con Mohun Bagan desde junio de 2024 hasta su reciente salida.
Fue director deportivo de la Selección Española durante 2018 y 2022. Como entrenador, ha dirigido más de 200 partidos y es reconocido por el desarrollo juvenil.
"Me gusta ver el fútbol solo, aunque habitualmente lo veo con mi familia y amigos. Cuando quieres analizar el partido no puedes estar charlando con gente, sino concentrado...", también declaró en el perfil de la Federación.
Ahora Molina tiene un nuevo reto como nuevo seleccionador nacional de Honduras, quien ha sido el elegido por el director deportivo Francis Hernández para un contrato, a priori, de cuatro años.
Su estilo táctico prefiere el 4-4-2 equilibrado, enfocado en solidez defensiva y transiciones rápidas, adaptado a contextos multiculturales.
Llega tras el fracaso en las eliminatorias al Mundial 2026, con la misión de clasificar a Honduras al 2030.
Su debut con la Selección de Honduras será el 31 de marzo de 2026 en el amistoso contra Perú en España.