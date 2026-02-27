Messi causa locura en Puerto Rico y terrible caída: lo tiraron al suelo y vive insólito momento

Lionel Messi estuvo en Puerto Rico jugando un amistoso con el Inter Miami y se vivió un caos por el ingreso de aficionados a la cancha. El argentino fue tacleado y terminó en el suelo.
La presencia de Messi en Puerto Rico desató el delirio de los aficionados que llegaron al estadio Parque Juan Ramón Loubriel de Bayamón.
El estadio Juán Rámon Loubriel de Bayamón tuvo la presencia de más de 20 mil personas para ver a Lionel Messi.
El público esperaba ver en la plantilla inicial a Messi, pero el técnico del Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, decidió no incluirlo entre los estelares.
Todos los reflectores estaban sobre Messi. El argentino disfruba el encuentro en el banco de suplentes a toda risa con Rodrigo de Paul.
Con Messi en el baqnuillo, el partido vivió un hecho insólito, porque se dio un atraso de una hora para el inicio del juego. ¿Qué pasó?
¡Insólito! Inter Miami e Independiente del Valle arrancaron su amistoso y ambos vistiendo de negro total. Casi imposible distinguirlos en la cancha. El partido se retrasó una hora por esta confusión de uniformes.
Se resaltó que desde hace dos semanas el Inter Miami avisó que utilizaría su uniforme negro y fue la única indumentaria que llevaron. Pero también el Independiente del Valle solamente llevó el uniforme donde predominó el negro.
La organización no se percató que ambos clubes tenían uniformes similares, donde el negro dominó, y por ello fue cuestionada y víctima de burlas internacionales por el insólito detalle.
El hondureño David Ruiz salió en el 11 titular del Inter Miami contra el Independiente del Valle.
Messi entró de cambio en el segundo tiempo y marcó un gol de penal para el triunfo del Inter Miami en Puerto Rico.
El gol de Messi puso a los miles de espectadores de pie en festejo del momento deportivo para la isla.
Luego del gol, en el tramo final del partido, varios aficionados invadieron la cancha para buscar un recuerdo con Leo Messi. La pelota estaba por la mitad de la cancha cuando irrumpió un hincha corriendo a alta velocidad.
Una secuencia insólita se dio en el 88 minutos del amistoso con el Inter Miami ya arriba en el marcador 2-1, gracias a un gol de penal del ingresado Lionel Messi, cuando el ingreso de cuatro fanáticos al campo de juego terminó con el argentino tirado en el suelo, con visibles signos de fastidio.
Un agente de seguridad lo empezó a correr para detenerlo, pero detrás suyo lo imitaron otros tres y la confusión dominó la escena. Uno de los aficionados que se aventuró al campo llegó hasta Messi y el delantero, de 38 años, aceptó firmarle la camiseta mientras las acciones se encontraban detenidas.
En ese momento, otro de los fanáticos, que escapaba de las autoridades sin camiseta, abordó a Messi desde atrás y se acercó mucho al astro argentino.
El aficionado abrazó a Messi y en ese momento el agente de seguridad se arrojó para atraparlo sin notar que estaba adherido al campeón del mundo.
Acto seguido, el miembro de seguridad derrumbó a ambos y todos se fueron al suelo. Una escena que ya recorre el mundo entero.
Otra toma del momento en el que el aficionado se acercó y abrazó a Leo Messi.
Y así se fue tacleado Leo Messi, cayendo al suelo junto al aficionado y el agente de seguridad.
Messi se puso de pie visiblemente fastidiado por lo sucedido, mientras el aficionado era detenido por la seguridad.
Los instantes siguientes fueron de máxima tensión, porque se llegó a especular con la suspensión del encuentro.
Puerto Rico invirtió en grande por el campeón del mundo en Qatar 2022, tal fue el caso que no dieron marcha atrás aún cuando parecía que el destino no quería llevar a Messi a sus tierras.
Según ‘El Nuevo Día’, un diario famoso en Puerto Rico, la isla invirtió $7 millones de dólares para poder traer al campeón de la MLS y a Messi, una velada que recuerda al último magno evento de fútbol que tuvo la isla, cuando se enfrentaron las Leyendas del Real Madrid y del Barcelona en el 2025.