Prensa deportiva reacciona con dudas tras nombramiento del nuevo técnico de Honduras

Así ha reaccionado la prensa hondureña sobre la confirmación del español José Francisco Molina como nuevo entrenador de la Selección de Honduras. ¡Varias dudas!
La Federación de Fútbol de Honduras lanzó la noticia del nuevo entrenador de la Bicolor y ha generado muchos comentarios. "Un CV no muy destacado, toca esperar tener mucha paciencia", escribió un usuario. "¿Les parece que estamos para experimentar? Pedro Troglio era el ideal", agregó otro.
Diario Diez - "La H se la juega con un español. José Francisco Molina es el nuevo director técnico de la Selección de Honduras".
Así destacó ESPN la noticia del nuevo entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina.
Fox Sports también dio la noticia del nombramiento del nuevo seleccionador de Honduras en redes sociales.
Todo Deportes destaco que José Francisco Molina, el nuevo entrenador de la Selección de Honduras "es europeo".
Radio HRN se hizo eco de la confirmación del nuevo seleccionador de Honduras.
Nahúm Aguilar, jefe de Redacción de Diario Diez, opinó sobre el nombramiento. "Deseamos que a José Francisco Molina le vaya bien como nuevo DT de Honduras, pero esperábamos alguien con mejor perfil".
Gustavo Roca, periodista de Diario Diez, asegura que el nombramiento de José Francisco Molina es una "apuesta muy arriesgada". "El nuevo timonel de la ‘H’ llega con muchos retos por delante y el principal será empaparse de lo que es el fútbol hondureño, entender y comprender la delicada idiosincrasia del jugador catracho, algo nada fácil".
Germán Alvarado, de Diario La Prensa, pidió "dejar trabajar a José Francisco Molina con Honduras; al final, serán los resultados los que juzguen su proceso. Paciencia, respaldo y análisis serio... lo demás lo dirá la cancha. Ya percibo a algunos molestos porque no eligieron a su favorito", soltó.
Mario Jafeth Moreno, periodista de Diario Diez, informa que José Francisco Molina "llegará al país el próximo martes y vendrá con cuatro miembros más, españoles todos. Su asistente será: Igor Tasevski. Se está seleccionando a un hondureño para que lo acompañe en el proceso".
Ricardo Torres, de Tigo Sports - "José Francisco Molina no estaba en el radar pero es el elegido. Que adapte nuevas ideas a esta estructura que pide a gritos cambios y nuevas cosas, eso esperamos. Escuela española en la Selección de Honduras. Debut ante Perú".
José Armando, periodista de Deporte Total USA y que cubre al Inter Miami, dice sobre José Francisco Molina que "ser campeón de la Liga Premier de Hong Kong y la Superliga de India no son las mejores cartas credenciales". "Tendrá que confirmar con su trabajo que está hecho para el puesto", agregó.
Kike Lanza escribió sobre el nuevo entrenador de la Selección de Honduras.