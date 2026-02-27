Prensa deportiva reacciona con dudas tras nombramiento del nuevo técnico de Honduras

Gustavo Roca, periodista de Diario Diez, asegura que el nombramiento de José Francisco Molina es una "apuesta muy arriesgada". "El nuevo timonel de la ‘H’ llega con muchos retos por delante y el principal será empaparse de lo que es el fútbol hondureño, entender y comprender la delicada idiosincrasia del jugador catracho, algo nada fácil".