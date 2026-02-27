Fue campeón con Barcelona, trabaja en una tienda y sorprende: "Tengo problemas"

"Esa noche, llego a casa y recibo llamadas. Hasta Xavi me llama: ‘¿Por qué dijiste eso?‘. Le pedí perdón. Me llamó mi agente y me dijo que debía pedir disculpas a todos. Llamé directo a Xavi y a Leo, que fue el que mejor reaccionó. Me dijo: ‘No te preocupes, son los periodistas. La próxima vez, no digas nada, pasa de largo y ya está. No te preocupes’”.