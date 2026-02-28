Barcelona cierra acuerdo para próxima temporada: activan millonaria cláusula

El Barcelona concreta su primera incorporación para fortalecer el primer equipo.
Barcelona ya tiene su primer refuerzo asegurado para la próxima temporada: Un jugador clave del equipo pasará a formar parte del club de manera permanente.
Las grandes ligas de Europa entran en la recta final de la temporada y varios clubes ya comienzan a diseñar su estrategia de cara al próximo mercado de fichajes.
El FC Barcelona es uno de los equipos que se movió en el pasado mercado invernal, cuando logró incorporar a João Cancelo en calidad de préstamo para reforzar su plantilla.
Sin embargo, la dirección deportiva azulgrana no se detiene y ya tendría encaminado lo que sería su primer fichaje de cara a las próximas temporadas.
De acuerdo con el Diario Sport, el club catalán y Marcus Rashford habrían alcanzado un acuerdo contractual por tres temporadas.
Cabe destacar que el atacante inglés milita actualmente en el Barça a préstamo, con una opción de compra fijada en 30 millones de euros.
Diversos medios en España señalan que la entidad blaugrana intentó renegociar el monto de la cláusula, pero el Manchester United se mantiene firme y solo aceptaría la cifra estipulada.
El técnico Hansi Flick habría dado luz verde a la operación, ya que el extremo es un futbolista de su agrado por su desequilibrio, velocidad y capacidad goleadora.
Para Deco y la directiva culé, se trata de una incorporación estratégica, considerando que el costo es accesible en comparación con los elevados precios que se manejan actualmente en el mercado internacional.
Por su parte, Rashford también vería con buenos ojos continuar en la Ciudad Condal y consolidarse de forma definitiva en el proyecto deportivo.
Siempre según el Diario Sport, el delantero estaría dispuesto a rebajar su salario para facilitar su continuidad por las próximas tres campañas.
Este ajuste en la ficha sería clave para que el Barcelona pueda cumplir con las exigencias del Fair Play Financiero y equilibrar su masa salarial.
Además, el citado medio señala que su agente, Arturo Canales, y Deco se reunieron recientemente para ultimar los detalles económicos y contractuales del traspaso.
El futbolista ya habría aceptado las condiciones planteadas por el club, por lo que todo apunta a que el inglés se convertirá en nuevo jugador blaugrana en propiedad para las próximas temporadas.
Por ahora, en las oficinas del Barcelona no se habla de más incorporaciones cerradas para el primer equipo, aunque no se descarta que la dirección deportiva también trabaje en la llegada de un defensor central para reforzar la zaga.