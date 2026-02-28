  1. Inicio
Pichichi LaLiga: Yamal se destapó con triplete y así quedó de Mbappé; la tabla

Lamine Yamal anotó triplete y así queda la diferencia con Mbappé: la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 12:45 -
  • Lesly Gutiérrez
La jornada 26 de la Liga Española comenzó el viernes 27 de febrero y ya hay movimientos en la tabla de goladores.
20. Gerard Moreno (Villarreal) -- Ha estado fuera y se ha quedado relegado con 7 anotaciones.
19. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El delantero argentino no ha marcado en LaLiga y se ha quedado atrás con sus 7 goles.
18. Hugo Duro (Valencia) -- En lo que va de la Liga Española ha acumulado 7 tantos. En la pasada fecha se fue sin marcar y este domingo espera aumentar su cuenta.
17. Lucas Boyé (Alavés) -- Alcanzó los 7 goles y escaló en la tabla de goleadores. En esta fecha, su equipo perdió ante el Levante.
16. Raphinha (Barcelona) -- Desde su regreso tras su lesión no ha anotado y va en picada con sus 8 anotaciones.
15. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) -- Anotó este sábado ante Real Sociedad (1-1) y escaló en la tabla tras alcanzar sus 7 goles.
14. Cucho Hernández (Real Betis) -- Ya volvió con minutos y este domingo espera sumar goles a su cuenta. Lleva 8 en lo que va de la Liga Espanñola.
13. Mikautadze (Villarreal) -- Tuvo minutos este sábado ante el Barcelona, pero se fue sin marcar. Lleva 8 goles tras 26 jornadas de la Liga Española.
12. Vladyslav Vanat (Girona) -- Marcó en la jornada anterior y este domingo su equipo enfrenta al Celta de Vigo. Lleva 8 anotaciones.
11. Alberto Moleiro (Villarreal) -- No anotó este sábado ante el Barcelona y se quedó con sus 9 goles tras 26 jornadas.
10. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño ha venido en racha y en esta jornada 26 espera seguir así. Lleva 9 goles y su equipo juega este lunes ante el Getafe.
9. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego está volviendo al gol y en esta fecha busca aumentar su cuenta. Lleva 9 tantos.
8. Oyarzabal (Real Sociedad) -- Este sábado se fue sin marcar ante el Mallorca y se quedó con 10 anotaciones.
7. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- Su equipo juega este domingo ante Girona y lleva acumulado 10 goles.
6. Rober Lewandowski (FC Barcelona) -- El delantero polaco marcó este sábado ante el Villarreal y alcanzó los 10 goles tras 26 jornadas.
5. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El atacante español se ha quedado atrás y se mantiene con sus 12 goles.
4. Ante Budimir (Osasuna) -- Es uno de los delanteros sorpresa en la lista y tiene en su cuenta 12 goles. Este domingo su equipo enfrenta al Valencia.
3. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- Se destapó este sábado con triplete ante el Villarreal y escala en la tabla de goleadores. Ahora cuenta con 13 anotaciones y acorta distancias en la cima.
2. Muriqi (Mallorca) -- Su equipo está peleando el descenso y este sábado se fue en blanco en la derrota ante Real Sociedad. Se queda con 16 goles tras la jornada 26.

1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés sigue liderando en la pelea por el 'Pichichi'. Se mantiene en el primer lugar con 23 anotaciones.
Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española tras el inicio de la jornada 26.

 Foto MARCA
