Escándalo: jugador le propuso matrimonio a su novia y el mismo día le fue infiel

El receptor de los Tampa Bay Buccaneers, Tez Johnson, está en el ojo del huracán luego de que su exprometida revelara que le habría sido infiel el mismo día en que le propuso matrimonio.
El receptor de los Tampa Bay Buccaneers quedó en el centro de la polémica luego de que su exprometida revelara una presunta infidelidad ocurrida el mismo día en que le propuso matrimonio.
La historia salió a la luz gracias a Laila Thompson-Wainer, quien decidió compartir su versión a través de sus redes sociales. Según relató, descubrió mensajes comprometedores que el jugador habría enviado a su expareja en la misma fecha de la propuesta.
La relación entre ambos comenzó antes de que el jugador diera el salto profesional a la NFL. Se conocieron durante su etapa universitaria y, tras varios años juntos, anunciaron su compromiso en marzo de 2025.
De acuerdo con la versión de Thompson-Wainer, el hallazgo de los mensajes ocurrió poco después de la romántica propuesta.
Ese descubrimiento habría provocado una ruptura inmediata, aunque inicialmente el proceso se manejó de forma discreta y sin comunicados públicos.
Un año después de aquel 21 de febrero, la joven decidió hablar abiertamente del tema. En un video publicado en TikTok, donde cuenta con más de 200 mil seguidores, explicó cómo pasó de vivir uno de los días más felices de su vida a enfrentar una traición inesperada.
En su relato, sostuvo que encontró conversaciones enviadas la mañana de la propuesta. La situación, según detalló, le generó un fuerte impacto emocional y la llevó a replantearse por completo la relación.
Tras hacer públicas las acusaciones, Thompson-Wainer confirmó que actualmente se encuentra soltera. Además, aseguró que atraviesa un proceso de sanación personal luego de lo ocurrido.
Ella manifestó su intención de utilizar su plataforma digital para abordar temas relacionados con el empoderamiento femenino y las relaciones saludables. Busca crear un espacio seguro donde otras mujeres puedan compartir experiencias similares.
También adelantó que podría publicar contenido orientado a identificar señales de alerta dentro de las relaciones sentimentales, con el objetivo de ayudar a quienes atraviesan situaciones complicadas.
Mientras tanto, Tez Johnson ha optado por el silencio. El jugador no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones y continúa enfocado en su carrera profesional.
Ni familiares ni amigos cercanos del receptor han hecho comentarios oficiales sobre el caso. La falta de pronunciamientos ha alimentado aún más el debate en redes sociales.
En plataformas digitales, Johnson ha sido blanco de fuertes críticas tras las confesiones de su exprometida. Muchos usuarios cuestionan su comportamiento y consideran que la situación afecta su imagen como figura pública.
El escándalo también ha generado discusiones sobre la presión mediática que enfrentan los atletas jóvenes cuando su vida privada se expone de manera masiva.