Jeimmy Nuñez, la hondureña que deslumbra en el concurso Miss Teen Universe 2026

Teen Universe es un certamen internacional que celebra a adolescentes de todo el mundo, honrando la belleza en todas sus formas —tanto interna como externa— y promoviendo valores como inteligencia, talento, personalidad y diversidad cultural. No es solo una competencia de apariencia: es una plataforma para que jóvenes talentos expresen su voz, compartan sus sueños y lleven impacto positivo a sus comunidades.