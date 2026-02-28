Jeimmy Nuñez, la hondureña que deslumbra en el concurso Miss Teen Universe 2026

Teen Universe es un certamen internacional que celebra a adolescentes de todo el mundo, honrando la belleza en todas sus formas —tanto interna como externa— y promoviendo valores como inteligencia, talento, personalidad y diversidad cultural. No es solo una competencia de apariencia: es una plataforma para que jóvenes talentos expresen su voz, compartan sus sueños y lleven impacto positivo a sus comunidades.
El enfoque siempre ha sido ofrecer una experiencia que vaya más allá de la corona: valoramos las historias personales, las habilidades únicas y la autenticidad de cada participante, y trabajar con franquicias alrededor del mundo para promover estos ideales de empoderamiento.
La historia de Teen Universe comenzó en Managua, Nicaragua, con la primera edición en 2012, cuando Sasha Kam de Panamá fue coronada como la primera ganadora. Desde entonces, la plataforma ha evolucionado de forma constante, expandiéndose a diferentes países y conectando culturas a través del certamen.
Este año, la hondureña Jeimmy Núñez representa a Honduras desde el municipio de Guaimaca. Siendo una de las más destacadas del certamen.
La bella hondureña tuvo su participación en la gala preliminar desfilando en traje de baño y también en traje típico. El diseño espectacular estuvo a cargo de Arturo Cálix y fue titluado como el traje de "SOL KAAN” Hija del Dios Serpiente, Heredera del Tesoro Maya.
La jovencita es estudiante de Comercio Internacional en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y desde muy pequeña ha demostrado su interés por el modelaje y los certámenes de belleza.
Jeimmy proyecta mucha seguridad y elegancia en cada sesión de fotos, así como en sus pasarelas y en su estilo de vestir.
Este año, ella conquista uno de sus sueños y está representando a Honduras en escenarios internacionales.
A lo largo de su historia, Teen Universe ha llevado sus ediciones a distintos países de América Latina, Europa y el Caribe, incluyendo Guatemala, Costa Rica, Panamá, España y República Dominicana, fortaleciendo así su presencia internacional.
En 2026 se reunen candidatas de diversas partes del mundo, cada una representando sus países con talento, preparación y visión. Su participación refleja la continuidad de una plataforma que, durante quince años, ha conectado culturas, impulsado habilidades y abierto puertas para jóvenes líderes.
La gala final se celebrará el 1 de marzo en la Sala Mayor del Teatro Rubén Darío, será un punto de encuentro internacional en el que celebraremos no solo la diversidad y la belleza, sino también el crecimiento personal de cada participante.