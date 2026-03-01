Festín en el Platense-Real España, show de Welcome y jugador salió en camilla

Platense y Real España regalaron un partidazo en San Pedro Sula. Los escualos y aurinegros terminaron igualando 2-2 en un partido que tuvo de todo: te mostramos las mejores imágenes del encuentro.
La afición del equipo del Puerto se hizo presente en el Estadio Morazán. El Platense no se quedó sin el apoyo de su hinchada,
Los aficionados del Real España tampoco se quedaron atrás y fueron a apoyar al actual líder del Clausura 2026.
El duelo comenzó a las 7:30 PM y las emociones no se hicieron esperar. Platense y Real España regalaron un partidazo en San Pedro Sula.
La 'Máquina' de Jeaustin Campos comenzó con la iniciativa y encontró el primer gol a la media hora del partido.
Eddie Hernández apareció en el corazón del área, y con un poco de fortuna y olfato goleador, estuvo en el momento indicado para darle dirección al balón que terminó ingresando en la meta del cuadro escualo.
El Real España dio el primer golpe ante el Platense, pero la alegría le duró poco, ya que seis minutos después vio el empate ante sus ojos.
Tras un tiro de esquina de Ofir Padilla, Buba López salió despejando y el esférico le quedó a Eduardo Urbina que de primera remató a las redes para el 1-1.
Real España y Platense se fueron al descanso con la igualdad. Para el complemento, los Aurinegros se quedaron con un hombre menos.
En el minuto 57, Franklin Flores se fue expulsado luego de un manotazo contra Urbina, por lo que el árbitro Darwin Cedillo le mostró la roja directa.
Los reclamos no se hicieron esperar tras la acción; el jugador quedó tendido sobre el terreno de juego.
Eduardo Urbina quedó sangrando y tuvo que ser atendido y vendado.
Minutos más tarde, el Platense consiguió la remontada y lo hizo por su delantero de experiencia, Georgie Welcome.
Tras un jugadón de Edwin Solani, mandó un centro y "Yío" Puerto pasó de largo, pero la trayectoria del esférico impactó en el pie izquierdo de Welcome, quien se encontraba frente a la meta para el 2-1.
Georgie Welcome desató la locura y se vino el 'show' en su festejo. Sus compañeros se sumaron ante el inusual gol que marcó.
Georgie Welcome hizo su acrobático festejo y desató la locura en el Morazán.
Pero la ventaja no le duró mucho y tras un centro de Jhow Benavídez, apareció Eddie Hernández con tremendo cabezazo para el empate 2-2. Eddie pidió calma en su festejo.
Después de eso, el partido terminó siendo un ida y vuelta, pero el marcador no se movió. El Morazán disfrutó de un 2-2 en el último partido de este domingo.
Real España perdió la oportunidad de aumentar su distancia en puntos en el liderato. Siguen comandando, ahora con 18 unidades, dos por encima del segundo, Motagua.
Solani Solano brilló con sus individualidades y fue uno de los protagonistas del Platense ante el Real España.
Nixon Cruz encendió las alarmas tras el pitazo final. El juvenil tuvo que salir en camilla y salió quejándose del dolor.
Platense y Real España regalaron un electrizante partido en el Morazán y sumaron un valioso punto en la jornada 9 del Clausura 2026.