Las fotos que permanecían ocultas: así se veía JOH tras salir de prisión en EEUU

Nuevas imágenes divulgadas en redes sociales muestran cómo se veía el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al momento de abandonar la prisión en Estados Unidos tras recibir un indulto del presidente Donald Trump.
Las fotografías fueron compartidas por Ana García, exprimera dama y esposa del exmandatario, quien aseguró que hasta ahora habían permanecido fuera del ojo público.
A través de su cuenta en la red social X, Ana García publicó un mensaje en el que recordó el tiempo que, según afirmó, su esposo permaneció encarcelado. “Fueron 3 años, 9 meses y 16 días, y en un de repente ese día primero de diciembre de 2025, Dios hizo brillar Su luz en medio de la prueba”.
La exprimera dama añadió que este mes se cumplen tres meses desde que, según sus palabras, “nuestra familia, y el mundo entero, recibió la noticia de la libertad de Juan Orlando”.
En su publicación sostuvo que Hernández estuvo “injustamente 1,385 días en prisión” y reiteró que su familia siempre defendió su inocencia.
Las imágenes difundidas muestran al exgobernant en lo que sería el momento posterior a su salida del centro penitenciario. Se le puede ver con canas en su cabello, barba y bigote. Hasta ahora, tras el anuncio del indulto, habían circulado pocas fotografías del entorno cercano del exmandatario.
El caso de Hernández ha estado rodeado de controversia desde su juicio en Estados Unidos. En 2024 fue declarado culpable y sentenciado a 45 años de prisión por aceptar sobornos y permitir que organizaciones criminales exportaran más de 400 toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, según el fallo judicial.
El pasado 18 de febrero, el medio estadounidense ProPublica reveló detalles sobre el procedimiento posterior al indulto presidencial. De acuerdo con esa publicación, tras la decisión de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retiró la orden de detención que pesaba sobre el exmandatario.
El reportaje señala que Hernández fue trasladado a un hotel de lujo en Nueva York, específicamente al Waldorf Astoria, uno de los establecimientos más reconocidos de esa ciudad.
El medio también comparó el tratamiento otorgado al exgobernante con el aplicado a otros extranjeros detenidos en operativos migratorios recientes, muchos de los cuales, según la publicación, enfrentaron procesos acelerados de deportación.
En ese contexto, Joe Rojas, trabajador penitenciario jubilado y exlíder sindical, declaró a ProPublica que “la administración le tendió la alfombra roja”, y aseguró que parte del personal estaba inconforme con el procedimiento adoptado.
Por su parte, Renato Stabile, abogado designado por el tribunal para representar a Hernández, sostuvo ante el mismo medio que el trato recibido fue apropiado dadas las circunstancias. Argumentó que habría sido “particularmente cruel” conceder un indulto y luego enviarlo a un país donde, según dijo, podría haber enfrentado arresto inmediato o amenazas contra su vida.
A través de su defensa, Hernández declinó ofrecer declaraciones adicionales. Su abogado reiteró que el caso en su contra fue débil y que la acusación se sustentó principalmente en testimonios de narcotraficantes.
Mientras tanto, la divulgación de las nuevas fotografías ha reavivado el debate público en Honduras y Estados Unidos sobre el proceso judicial, el indulto y las condiciones de su liberación.