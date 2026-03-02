Horóscopo de hoy, 2 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal

Contarás con un gran apoyo de tus amigos este día, sé agradecido.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Las relaciones familiares o la propia pareja pueden aportar ese punto de atrevimiento para rentabilizar las ideas que surgirán sin duda en tus rachas de trabajo y creatividad, con Venus en tu órbita.
TAURO (21 abril - 20 mayo). No temas mostrar tus sentimientos, son tan válidos como los de cualquiera. Es el momento de tomar decisiones con valentía que pongan en claro ante los demás lo que piensas sobre determinados asuntos; de lo contrario algunas personas seguirán ninguneándote.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu organismo te está enviando señales y debes prestarle más atención porque evitarás males mayores con mucho menos esfuerzo. Es hora de nadar y guardar la ropa.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los contactos que lleves a cabo en estos días te serán bastante productivos en el terreno de los negocios, pero no debes esperar una especie de milagro este año el tema de los ingresos, solo lo suficiente para mantenerte.
LEO (23 julio - 22 agosto). Los desajustes financieros llegarán por alguna compra urgente relacionada con el hogar, posiblemente algún electrodoméstico imprescindible para la buena marcha del mismo. Te convendrá mirar mucho para encontrar el mejor precio.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). No descuides el estado físico por el trabajo, porque a partir de estos días tu salud, o la de alguien cercano, estará sometida a prueba, y ante eso no habrá nada más importante.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tienes en casa numerosos problemas que no son muy graves pero se ha ido sumando en los últimos tiempos. Ha llegado la hora de buscar algo mejor o, si eres propietario, invertir un dinero en reformas.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Recibirás una cantidad de dinero de un movimiento financiero que ha ido bien; no olvides ser generoso con quienes te ayudaron a conseguirlo. En el plano laboral, aparecerá una buena oportunidad de ascenso que sabrás aprovechar. Vigila tu forma física.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Por muy independiente que te sientas en estos momentos, si tienes pareja tendrás que dejar un espacio común para determinadas decisiones; si no te das cuenta de esto aparecerán los problemas cuando más confiado te sientas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Las personas más mayores de la familia te necesitan hoy clamorosamente, no podrás esquivar el bulto sin quedar como una persona mezquina, así es que haz encaje de bolillos para complacerlas, porque ellas han hecho mucho por ti.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Si has conseguido llegar a responsabilidades superiores en tu empleo, deberás buscar puntos de acercamiento con tus compañeros, sobre todo con quienes están debajo en la escala, que al fin y al cabo serán quienes te saquen las castañas del fuego.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tendencia hacia la sociabilidad; tendrás la intención de ampliar tu círculo de amistades. Aumentarás contactos y conocer mejor a los viejos amigos. En el trabajo, recibirás buenas noticias referentes a nuevos proyectos.