Flick no los quiere en Barcelona: se lo confirmó a Deco y saldrían del equipo

El Barcelona vive días agitados y en el próximo mercado, planea realizar varios movimientos. Ahora, han destapado la lista de jugadores que saldrían del club a finales de temporada.
Según reportes de la prensa catalana, Hansi Flick lo tiene claro, y ha mantenido conversaciones con Deco, director deportivo del club, para buscarles un nuevo destino a estos futbolistas.
El Barcelona vive momentos dulces en este 2026. Van encaminados en el liderato de la Liga Española, clasificaron a semifinales de la Copa del Rey y también están presentes en los octavos de final de la Champions League.
Unos de sus jugadores han sido protagonistas, pero otros, no han resaltado por lo que estarían en etapa final con el cuadro azulgrana.
Hansi Flick le dio una lista de cinco jugadores a Deco para que les busque una salida en el siguiente mercado de verano. Algunos por decisión deportiva y otros porque simplemente no entran en los planes del estratega.
La prensa catalana informa que el técnico alemán tiene claro que el Barça necesita ajustar piezas si quiere dar un salto competitivo real la próxima campaña. Ya tiene en mente algunos refuerzos, pero para que esto suceda también debe haber salidas.
Flick considera que no se trata solo de fichar, sino de decidir qué perfiles no encajan en el proyecto a medio plazo. Algunos jugadores no tendrán el protagonismo necesario, por lo que el DT le trasladó cinco nombres a Deco. Cada caso responde a una lógica distinta, pero todos forman parte del mismo rediseño de la plantilla.
Según publica El Nacional, uno de los jugadores es el caso de Marc Casadó. Detallan que es por una conclusión estrictamente deportiva y Flick entiende que no ha alcanzado el nivel necesario para tener peso estructural en el primer equipo azulgrana.
"Valora su compromiso y formación en la casa, pero cree que el Barça necesita un perfil más determinante en esa posición y Casadó no entra en la ecuación", señala el citado medio sobre el rendimiento del canterano.
La idea que Flick le habría planteado a Deco es que el mediocampista pueda salir cedido a otro club de LaLiga. Aunque tampoco se descarta que llegue una oferta desde la Premier League por su traspaso. Arsenal y Manchester United muestran interés por sus servicios.
Otro de ellos es Joao Cancelo. La postura es todavía más clara: Flick no desea prolongar su cesión ni contar con él a largo plazo. Cabe recordar que el portugués regresó hace dos meses a la institución a préstamo del Al Hilal.
"Aunque su aportación ofensiva ha sido útil en ciertos contextos, el técnico no ve en Cancelo la fiabilidad defensiva que exige su modelo", apunta la misma fuente. La intención es que vuelva a su club cuando acabe la temporada.
En tercero tenemos a Roony Bardghji, aunque su caso es diferente a los dos primeros. Es un futbolista que sigue en los planes de Flick por su disciplina y potencial. Sin embargo, comparte posición con Lamine Yamal y eso es un problema grave.
El DT es consciente de que no podrá ofrecerle los minutos que necesita para evolucionar. Por eso propone una cesión sin opción de compra para que acumule experiencia o un traspaso con opción de recompra que le permita mantener el control sobre su futuro.
La prioridad de Flick es no frenar la progresión de Roony, que llegó al Barcelona el pasado verano tras el pago de 2 millones de euros al Copenhagen. El atacante sueco firmó un contrato hasta 2029.
Por su parte, Ter Stegen, está borrado por Flick. El portero alemán no entra en los planes de su compatriota, pese a tener contrato vigente con el club hasta 2028. La llegada de Joan García prácticamente lo sacó del 11 titular.
De hecho, Ter Stegen tuvo que salir cedido rumbo al Girona en busca de minutos. No obstante, el guardameta volvió a lesionarse y regresará hasta final de temporada. Luego deberá retornar al Barça y llegar a un acuerdo con la directiva por su adiós.
Por último tenemos a Andreas Christensen. El central danés termina contrato el próximo 30 de junio y actualmente sigue de baja por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda.
El defensor ha expresado públicamente su deseo de permanecer en el equipo, afirmando que "no tiene un plan B" y que espera que todo se solucione favorablemente. Pero en el club no están seguros de renovarlo debido a las constantes lesiones.
El Barcelona ya se está empezando a movilizar de cara a la siguiente temporada, por lo que ya pone la mirada en la reestructuración del equipo.