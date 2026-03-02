Así fue la captura de presunto ladrón en la Unah de Tegucigalpa

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) informó este lunes 2 de marzo sobre la captura de un sujeto acusado de hurto en las instalaciones de Ciudad Universitaria en Tegucigalpa.
De acuerdo con la información, la detención fue ejecutada por parte del personal de seguridad de la Unah en las calles que conducen a las canchas 4 y 5 de Ciudad Universitaria, tras recibir una denuncia sobre un intento de hurto.
El detenido fue identificado como Lesther David Rodas, quien habría intentando cometer el delito en el estacionamiento de motocicletas del Palacio de los Deportes.
"Personal de Seguridad realizó este día la detención del señor Lesther David Rodas en las inmediaciones de la calle de tierra que conduce a las canchas 4 y 5 de Ciudad Universitaria, luego de recibir una denuncia sobre un intento de hurto en el estacionamiento de motocicletas del Palacio de los Deportes", escribió en Facebook la máxima casa de estudios.
Luego de recibir la denuncia, se ejecutó un operativo por parte de los agentes de seguridad del centro de estudios, quienes efectuaron el arresto.
"Tras la alerta, el equipo de Seguridad activó de inmediato el protocolo correspondiente, efectuó la verificación en el lugar e inició una persecución preventiva", informó.
Posteriormente, Rodas fue remitido con las autoridades correspondientes para continuar con el proceso de ley: "Logrando ubicar y detener al individuo para el procedimiento respectivo conforme a la normativa vigente y entrega a las autoridades correspondientes".
La Unah finalizó recalcando que "la seguridad de la comunidad universitaria es una prioridad permanente".