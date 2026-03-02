  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Así fue la captura de presunto ladrón en la Unah de Tegucigalpa

Personal de seguridad de la Unah detuvo a un sospechoso en el sector de las canchas 4 y 5 de Ciudad Universitaria, luego de ser alertados sobre un intento de hurto en la zona

Así fue la captura de presunto ladrón en la Unah de Tegucigalpa
1 de 8

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) informó este lunes 2 de marzo sobre la captura de un sujeto acusado de hurto en las instalaciones de Ciudad Universitaria en Tegucigalpa.
Así fue la captura de presunto ladrón en la Unah de Tegucigalpa
2 de 8

De acuerdo con la información, la detención fue ejecutada por parte del personal de seguridad de la Unah en las calles que conducen a las canchas 4 y 5 de Ciudad Universitaria, tras recibir una denuncia sobre un intento de hurto.
Así fue la captura de presunto ladrón en la Unah de Tegucigalpa
3 de 8

El detenido fue identificado como Lesther David Rodas, quien habría intentando cometer el delito en el estacionamiento de motocicletas del Palacio de los Deportes.

 Foto: Cortesía Unah
Así fue la captura de presunto ladrón en la Unah de Tegucigalpa
4 de 8

"Personal de Seguridad realizó este día la detención del señor Lesther David Rodas en las inmediaciones de la calle de tierra que conduce a las canchas 4 y 5 de Ciudad Universitaria, luego de recibir una denuncia sobre un intento de hurto en el estacionamiento de motocicletas del Palacio de los Deportes", escribió en Facebook la máxima casa de estudios.

 Foto: Cortesía Unah
Así fue la captura de presunto ladrón en la Unah de Tegucigalpa
5 de 8

Luego de recibir la denuncia, se ejecutó un operativo por parte de los agentes de seguridad del centro de estudios, quienes efectuaron el arresto.

 Foto: Cortesía Unah
Así fue la captura de presunto ladrón en la Unah de Tegucigalpa
6 de 8

"Tras la alerta, el equipo de Seguridad activó de inmediato el protocolo correspondiente, efectuó la verificación en el lugar e inició una persecución preventiva", informó.

 Foto: Cortesía Unah
Así fue la captura de presunto ladrón en la Unah de Tegucigalpa
7 de 8

Posteriormente, Rodas fue remitido con las autoridades correspondientes para continuar con el proceso de ley: "Logrando ubicar y detener al individuo para el procedimiento respectivo conforme a la normativa vigente y entrega a las autoridades correspondientes".

 Foto: Cortesía Unah
Así fue la captura de presunto ladrón en la Unah de Tegucigalpa
8 de 8

La Unah finalizó recalcando que "la seguridad de la comunidad universitaria es una prioridad permanente".
Cargar más fotos