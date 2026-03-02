  1. Inicio
Identifican a los jóvenes que murieron en accidente de moto en Juticalpa

Andy Yahir Mejía Guifarro y Litxi Maeli Zelaya Munguía impactaron con un carro que se dio a la fuga. Él amaba los piques y ella era estilista

Fotos en vida de Andy Yahir Mejía Guifarro y Litxi Maeli Zelaya Munguía, los dos jóvenes que murieron en un accidente vial de Juticalpa, Olancho.
Andy era amante de las motos y le gustaba los piques, al menos eso evidenciaba en sus redes sociales.
Litzy estudiaba belleza y era conocida por sus amidos como "la negrita".
Según el reporte preliminar, el accidente en el que murieron estos dos jovencitos se rergistro la madrugada del domingo.
Se supone que los jóvenes iban en una moto e impactaron contra un carro que se dio a la fuga.
Andy era originario de la aldea Los Chorros de Juticalpa y su acompañante de San Francisco de la Paz, pero ambos residían cerca de donde se registró el accidente.
Amdy era mecánico y su edad no fue precisada. Ella solo tenía 16 años.
Litxy fue traslada a Santa Ana, Samn Francisco de la Paz, en donde fue sepultada este lunes por la tarde.
"Juticalpa ya creció; es de esperar que estos accidentes ocurran con mayor frecuencia. Son situaciones que se pueden evitar, pero cada quien tiene sus necesidades y motivos, y eso se respeta", dijo Juan Ayala.
"Dios Santo, yo la conocí el sábado por la mañana; bien platicadora, estuvimos conversando ¡Qué pesar!", comentó Walesca Zelaya.
